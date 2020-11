V 60. letu starosti je umrl igralec Igor Žužek

Leta 1992 se je odločil, da odide v Moskvo na študij igralstva. Diplomiral je leta 1996 in se nato vrnil v Slovenijo. V SLG Celje je bil zaposlen od septembra leta 1997, kjer je nastopil v mnogih predstavah.

Med drugim je svoj talent pokazal v drami Bele Pinterja Naše skrivnosti, črni komediji avtorja in režiserja Matjaža ZupančičaPesmi živih mrtvecev, drami nemškega nobelovca Gerharta Hauptmanna z naslovom Rose Bernd v režiji Mateje Koležnik, tragediji Williama Shakespeara Romeo in Julija v režiji Matjaža Zupančiča ter predstavi za otrokeJakec in breskev velikanka Roalda Dahlain Davida Wooda v režiji Matjaža Latina.

Od zaposlitve je nastopil v vsaki sezoni SLG Celje, nazadnje v komediji Vsak glas šteje dramatičarkeIze Strehar v režijiAjde Valcl, ki je bila premierno uprizorjena novembra lani.

V amaterskih gledališčih je kot režiser postavil na oder nekaj deset predstav. Deloval je kot mentor v gledaliških šolah v Kranju, Škofji Loki in drugje. Posnel je tudi 21 kratkih in celovečernih filmov, odigral epizodne vloge v nekaj nadaljevankah in nanizankah ter posnel nekaj reklam, še piše na spletni strani SLG Celje.

Nastopil je denimo v filmu Lahko noč, gospodična (2011) v režiji Metoda Pevca, komediji Kruha in iger (2011) Klemna Dvornika, komediji Čefurji raus! (2013) Gorana Vojnovića, filmu Zapelji me (2013) Marka Šantića in celovečercu Pot v raj (2014) Blaža Završnika. Nazadnje je igral v televizijskih serijah Jezero in V imenu ljudstva ter v koprodukcijskem filmu Vinka Möderndorferja Zastoj.

"Ostal boš v naših srcih in na naših odrskih deskah. Dragi Igor, počivaj v miru," se glasi zapis ob igralčevi smrti na spletni strani gledališča.