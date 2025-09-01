Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

V Arboretumu Volčji potok zbrali deset tisoč evrov za Junake 3. nadstropja

Volčji potok, 01. 09. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anastasija Jović , E.K.
Komentarji
0

Arboretum Volčji potok je za en dan znova postal prostor, kjer sta se združili glasba in dobrodelnost. Čarobni dan - največji družinski dogodek pri nas - je poleg petja in plesa ponudil tudi številne ustvarjalne delavnice, skupaj pa so zbrali deset tisoč evrov za društvo Junaki 3. nadstropja. Najmlajše so na odru zabavali Nika Zorjan, Žigan in Romana Kranjčan, ki so imeli po nastopu polne roke dela s podpisovanjem - kar na majice.

"Zelo je lepo, predvsem zato, ker je toliko krasnih ljudi in ker ima dobrodelno noto. Vrhunsko je bilo, top energija," je dejala Nika Zorjan. "Ni samo koncert, glasba, ples in veselo vzdušje, ampak so tudi ustvarjalne delavnice - res lahko ves dan družinsko uživamo na tem dogodku," je povedala Romana Kranjčan

"Poskusijo otroci pravzaprav vse, od jahanja konj, do plezanja po plezalni steni, po drevesih, do risanja, slikanja ...", je dejala organizatorka Barbara Novak. "Poleg tega prispevamo še nekaj dobrega," je dodala Romana Kranjčan.

Na dogodku so z donacijami Lions klubov namreč zbrali 10 tisoč evrov, ki bodo v celoti namenjeni otrokom z rakom in njihovim družinam. "Veseli smo, da smo letos že drugič v tej Lions deželi in danes sodeluje tukaj kar trideset slovenskih klubov," je povedal Vlado Gobec, guverner Lions Slovenija.

"Meni se to itak zdi zelo dobro, genialno. O tem sem premišljeval, ko sem se vozil sem. Zbiramo denar za otroke, ki so v stiski, a se mi zdi, da bi morali kot človeštvo priti do te točke, da tega ne bi več bilo. To je meni tragedija - to bi moralo že biti tako urejeno," je priznal pevec Žigan Kranjčan. S sredstvi bodo prenovili knjižnico, igralnico in prostor za starše na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Čarobni dan Nika Zorjan Žiga in Romana Kranjčan Dobrodelni dogodek Lions klub
SORODNI ČLANKI

Pod skalco v tekmovalnem duhu, zabavnem vzdušju in za malo Ajdo

Plezalni maraton z Janjo Garnbret: plezanje, druženje in dobrodelnost

Na lovu za Guinnessovim rekordom: Žan Žolger bo 24 ur izdeloval šopke

12 ur nogometa z znanimi Slovenci za ljudi v stiski

Igralka Blythe Danner dobrodelni dogodek zapustila v rešilcu

Emily Ratajkowski za dobrodelni dogodek nadela nadvse drzno obleko

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256