V Arboretumu Volčji potok zbrali deset tisoč evrov za Junake 3. nadstropja

"Zelo je lepo, predvsem zato, ker je toliko krasnih ljudi in ker ima dobrodelno noto. Vrhunsko je bilo, top energija," je dejala Nika Zorjan. "Ni samo koncert, glasba, ples in veselo vzdušje, ampak so tudi ustvarjalne delavnice - res lahko ves dan družinsko uživamo na tem dogodku," je povedala Romana Kranjčan.

"Poskusijo otroci pravzaprav vse, od jahanja konj, do plezanja po plezalni steni, po drevesih, do risanja, slikanja ...", je dejala organizatorka Barbara Novak. "Poleg tega prispevamo še nekaj dobrega," je dodala Romana Kranjčan.

Na dogodku so z donacijami Lions klubov namreč zbrali 10 tisoč evrov, ki bodo v celoti namenjeni otrokom z rakom in njihovim družinam. "Veseli smo, da smo letos že drugič v tej Lions deželi in danes sodeluje tukaj kar trideset slovenskih klubov," je povedal Vlado Gobec, guverner Lions Slovenija.

"Meni se to itak zdi zelo dobro, genialno. O tem sem premišljeval, ko sem se vozil sem. Zbiramo denar za otroke, ki so v stiski, a se mi zdi, da bi morali kot človeštvo priti do te točke, da tega ne bi več bilo. To je meni tragedija - to bi moralo že biti tako urejeno," je priznal pevec Žigan Kranjčan. S sredstvi bodo prenovili knjižnico, igralnico in prostor za starše na Pediatrični kliniki v Ljubljani.