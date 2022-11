V bran RTV tudi Zoran Predin in Jurij Zrnec

V sklopu shoda ZA RTV v sklopu referendumske kampanje se pred stavbo RTV odvija tudi posebna prireditev, na kateri so nastopili številni glasbeniki in kulturni ustvarjalci, od Vlada Kreslina in skupine Fed Horses do Zorana Predina. Med znanimi obrazi so h glasovanju ZA referendum o RTV-ju v teh dneh prek družbenih omrežij pozivali tudi zvezdnik naše serije Ja, Chef! Jurij Zrnec, ki je svojim sosedom napisal pismo, s katerim jih je povabil na glasovanje, pa igralca Zvezdana Mlakar in njen kolega Sebastain Cavazza ter drugi.