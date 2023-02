V duhu dobrodelne note so se ta vikend znani obrazi tudi smejali. Povod je bila jubilejna 100. izvedba hit komedije 'Mali otroci, veliki problemi' z Alešem Novakom in Urošem Kuzmanom, z gosti pa smo poskušali priti do dna starševskim težavam: tudi otroškemu kričanju v javnosti.