Skupaj za olimpijce: Tekaški maraton pod Poncami

Laško maraton legend, ki se bo odvijal v dolini pod Poncami kar sedem dni in sedem noči, povezuje gibanje, navijaški duh ter skupnost. Ne gre za tekmovanje, temveč za simbolno zgodbo, v kateri se bo več kot petsto udeležencev štiriindvajset ur na dan izmenjevalo na tekalnih stezah in s tekom proizvajalo električno moč.

Skupina Bepop FOTO: POP TV

"To je najboljše: da jaz trošim energijo, da jo na drugi strani s tem proizvajamo. Danes se počutim zelo olimpijsko," se je med sopihanjem na tekaški stezi pošalila članica priljubljene skupine Bepop Ana Praznik. Cilj številnih sodelujočih je preprost: proizvesti dovolj električne energije, da bodo z električnim vozilom slovensko olimpijsko bakljo iz Planice pripeljali vse tja do Cortine, kjer bodo februarja potekale zimske olimpijske igre. Z električnim vozilom se bo nato navijaška ekipa, ki jo vodijo Vesna Fabjan, Miha Deželak in Ana Mačič Kotnik, odpravila v Cortino d'Ampezzo ter tja odpeljala slovensko baklo, zadnji Laško mlaj in navijaško energijo celotne Slovenije z namenom, da naše športnike pospremi proti novim uspehom.

V Planici tekli tudi nekdanji olimpijci in športniki

Slovenci veljamo za športni narod, ki zna stopiti skupaj, ko gre za velike športne zgodbe – to potrjuje tudi zgodba v Planici. Na tekaških stezah in ob njih so se med drugim zvrstili Katja Koren, Franci Petek, Marcos Tavares, Petra Majdič, rokometaši RK Celje, Andreja Leški ter mnogi drugi. Nekdanja olimpijka in podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije Katja Koren je ob tem povedala, da jo zimske olimpijske igre vedno spomnijo tudi na njene tekmovalne čase: "Vsaka štiri leta, ko so zimske olimpijske igre, se mi spomini vrnejo na tiste olimpijske igre, na katerih sem bila tudi sama. In ja, to so bili res posebni časi," pove in doda: "Vsake podpore je vsak športnik zelo vesel. Seveda, ko ti gre, je podpora zelo dobrodošla. Najbolj pa si športnik želi podpore takrat, ko mu ne gre najbolje, takrat jo namreč najbolj potrebuješ."

Športno dogajanje v Planici. Otton Zajec Photography

Na tekalni stezi se je preizkusil tudi nekdanji kapetan NK Maribor Marcos Tavares. "Zelo lepo je, čuti se dobra energija in veselje, ker tečemo za naše športnike. Vsak posameznik lahko naredi marsikaj, ampak samo skupaj pa lahko premikamo meje," je povedal Tavares in olimpijcem zaželel: "Na vaši poti vam želim veliko uspehov, še več veselja in nič poškodb. Navijam za vas!" O pomenu navijačev pa je Franci Petek povedal: "Navijači športniku pomenijo ogromno. Naenkrat se zaveš, da je ljudem mar za to, kar počneš, in to te zelo drži pokonci." Dogajanje v Planici je z nasmehom povzela tudi najuspešnejša smučarska tekačica v zgodovini Slovenije Petra Majdič: "Res dobra družba, pa še glasbene želje mi izpolnijo! Moram pa priznati, da sem mislila, da bo lažje. Ni to tako enostavno, kot je videti."

Andreja Leški: "Olimpijske igre niso le rezultati!"