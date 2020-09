V Drami novo sezono začenjajo s Požigi

V uprizoritvi režiserke Nine Rajić Kranjac, ki prvič ustvarja v Drami, igrajo Pia Zemljič, Nataša Keser k. g., Nejc Cijan Garlatti,Branko Šturbej,Timon Šturbej,Tina Vrbnjak,Nina Valič,Marko Mandić,Benjamin Krnetić,Rok Vihar,Zvone Hribar, Boris MihaljinJanez Škof. Dramo je prevedla Eva Mahkovic, dramaturg je Tibor Hrs Pandur, avtorica scenografije Urša Vidic,skladatelj Branko Rožman, kostumografinja Marina Sremac, oblikovalec svetlobe Borut Bučinel,lektorica Tatjana Stanič, študijski asistent režiserke Jaka Smerkolj Simoneti in asistentka scenografinje Sara Slivnik.

Požigi se osredotočajo na zgodbo treh oseb: enigmatične Naval (Pia Zemljič) in njenih otrok, dvojčkov Simona (Nejc Cijan Garlatti) in Jeanne (Nataša Keser). Harmonijo njihovega sobivanja prekine Navalina nenadna izguba volje do življenja, ki jo spremlja odločitev za popoln in dosmrten molk brez vsakršnega pojasnila. V oporoki Naval odraslima hčeri in sinu zapusti nalogi: Simon mora najti njunega očeta, za katerega sta mislila, da je mrtev, Jeanne pa brata, za katerega nista vedela, da ga imata. V izpolnjevanju materine poslednje želje se Simon in Jeanne podata na dolgo potovanje do krajev, iz katerih izvira njuna družina, in to potovanje, polno težkih vprašanj in potlačenih skrivnosti, korenito preobrazi njuno identiteto. Z izpolnjevanjem te misije postumno spoznavata mater in njeno preteklost, ki se razkrije kot zgodba o neizmernem pogumu, neizmerni zmožnosti ljubezni in nenehnem preseganju mej. Protagonistka Naval je neomajna osebnost, ki se odloči, da bo "katalizator sprememb, četudi jo bo to stalo lastno glavo," poudarja režiserka Nina Rajić Kranjac.