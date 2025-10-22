V družbi najbližjih simbolično pokopali Neisho in Marka Verdeva

V prestolnici je v posebni vežici na Trgu republike potekal simbolični pokop pevke Neishe ter poslovneža Marka Verdeva. Dogodek so pripravili ob 30-letnici Slovenskega društva Hospic z namenom ozaveščanja o pomenu minljivosti in lepoti življenja. Poslovnež Verdev je izjemno hvaležen, da mu je ob strani stala družina. "Brat, ki mi je napisal in prebral pogrebni govor, mama, sodelavci. Brez njih izkušnja pogreba zagotovo ne bi bila tako globoka," je dejal.

V družbi najožjih družinskih članov in prijateljev so v posebni vežici na ljubljanskem Trgu republike simbolično pokopali glasbenico Nežo Buh - Neisho in poslovneža Marka Verdeva. Simbolično slovo z naslovom Generalka življenja so pripravili v okviru kampanje Do kdaj živim? ob 30-letnici Slovenskega društva Hospic. S kampanjo želijo odpreti prostor za razmislek o času, minljivosti in lepoti življenja.

Neisha FOTO: Tomaž Kos icon-expand

"V grobu sem permanentno pustila en košček sebe, vse, kar mi ne služi več, vključno z nekaterimi slabimi navadami, odvisnostmi, odnosi ... Lepo je, da se znamo soočiti s svojo minljivostjo, a ta dogodek je opomnik tudi temu, da se znamo posloviti in pustiti vsemu, kar mora, da umre, takrat ko je čas," je svoje slovo komentirala pevka Neisha.

Marko Verdev FOTO: Tomaž Kos icon-expand