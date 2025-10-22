V družbi najbližjih simbolično pokopali Neisho in Marka Verdeva

V družbi najožjih družinskih članov in prijateljev so v posebni vežici na ljubljanskem Trgu republike simbolično pokopali glasbenico Nežo Buh - Neisho in poslovneža Marka Verdeva. Simbolično slovo z naslovom Generalka življenja so pripravili v okviru kampanje Do kdaj živim? ob 30-letnici Slovenskega društva Hospic. S kampanjo želijo odpreti prostor za razmislek o času, minljivosti in lepoti življenja.
"V grobu sem permanentno pustila en košček sebe, vse, kar mi ne služi več, vključno z nekaterimi slabimi navadami, odvisnostmi, odnosi ... Lepo je, da se znamo soočiti s svojo minljivostjo, a ta dogodek je opomnik tudi temu, da se znamo posloviti in pustiti vsemu, kar mora, da umre, takrat ko je čas," je svoje slovo komentirala pevka Neisha.
Prav posebno in čustveno doživetje pa je bil pokop poslovneža Marka Verdeva, ki je s seboj pripeljal najožje družinske člane, prijatelje in sodelavce. "Ko sem jih povabil na svoj pogreb, so bili z njihove strani najprej mešani občutki, a me že zelo dobro poznajo, zato sem hvaležen, da so bili danes ob meni. Brat, ki mi je napisal in prebral pogrebni govor, mama, sodelavci. Brez njih izkušnja pogreba zagotovo ne bi bila tako globoka," je povedal Verdev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.