Domača scena
V družbi najbližjih simbolično pokopali Neisho in Marka Verdeva

Ljubljana, 22. 10. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 50 minutami

Avtor
Alen Podlesnik , E.K.
V prestolnici je v posebni vežici na Trgu republike potekal simbolični pokop pevke Neishe ter poslovneža Marka Verdeva. Dogodek so pripravili ob 30-letnici Slovenskega društva Hospic z namenom ozaveščanja o pomenu minljivosti in lepoti življenja. Poslovnež Verdev je izjemno hvaležen, da mu je ob strani stala družina. "Brat, ki mi je napisal in prebral pogrebni govor, mama, sodelavci. Brez njih izkušnja pogreba zagotovo ne bi bila tako globoka," je dejal.

V družbi najožjih družinskih članov in prijateljev so v posebni vežici na ljubljanskem Trgu republike simbolično pokopali glasbenico Nežo Buh - Neisho in poslovneža Marka Verdeva. Simbolično slovo z naslovom Generalka življenja so pripravili v okviru kampanje Do kdaj živim? ob 30-letnici Slovenskega društva Hospic. S kampanjo želijo odpreti prostor za razmislek o času, minljivosti in lepoti življenja.

Neisha
Neisha FOTO: Tomaž Kos

"V grobu sem permanentno pustila en košček sebe, vse, kar mi ne služi več, vključno z nekaterimi slabimi navadami, odvisnostmi, odnosi ... Lepo je, da se znamo soočiti s svojo minljivostjo, a ta dogodek je opomnik tudi temu, da se znamo posloviti in pustiti vsemu, kar mora, da umre, takrat ko je čas," je svoje slovo komentirala pevka Neisha.

Marko Verdev
Marko Verdev FOTO: Tomaž Kos

Prav posebno in čustveno doživetje pa je bil pokop poslovneža Marka Verdeva, ki je s seboj pripeljal najožje družinske člane, prijatelje in sodelavce. "Ko sem jih povabil na svoj pogreb, so bili z njihove strani najprej mešani občutki, a me že zelo dobro poznajo, zato sem hvaležen, da so bili danes ob meni. Brat, ki mi je napisal in prebral pogrebni govor, mama, sodelavci. Brez njih izkušnja pogreba zagotovo ne bi bila tako globoka," je povedal Verdev.

KOMENTARJI (10)

Lock out
22. 10. 2025 20.51
Bolniki
ODGOVORI
0 0
galeon
22. 10. 2025 20.28
+3
Psihični bolniki, ki se ne zavedajo, da izzivajo svojo usodo.
ODGOVORI
3 0
Kritikizstajerske
22. 10. 2025 20.27
+4
prevec pijace bi reko
ODGOVORI
4 0
Lenart Čaubi
22. 10. 2025 20.24
+0
A je bila Asta Levičar sponzor dogodka?
ODGOVORI
2 2
fljfo
22. 10. 2025 20.21
+0
Je režiral Jenull? Čisto v njegovem stilu...
ODGOVORI
2 2
Sixten Malmerfelt
22. 10. 2025 20.17
+5
naj res pazijo, da jih kmalu ne pokopljejo, takšne želje se hitro uresničijo....
ODGOVORI
5 0
Sixten Malmerfelt
22. 10. 2025 20.16
+4
preseravanje
ODGOVORI
4 0
volkec6
22. 10. 2025 20.16
+4
Kakšne bedarije uganjajo! To so naši kulturniki in podjetniki.
ODGOVORI
4 0
bohinj je zakon
22. 10. 2025 20.15
+4
A ni to nekam.......čudno, nenavadno, morbidno?
ODGOVORI
4 0
celjan2
22. 10. 2025 20.15
+5
Res nevem kaj naj si mislimo o tem dejanju
ODGOVORI
5 0
