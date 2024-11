V Halo Tivoli prihajajo največje zvezde plesne glasbe prejšnjega tisočletja

Imate v omari še kakšen kos iz 90. let, v katerem ste preplesali celo noč? Kmalu ga boste lahko ponovno povlekli na plano, v Halo Tivoli namreč prihajajo največje zvezde plesne glasbe konca prejšnjega tisočletja. Na koncertu DEEJAYTIME BACK IN TIME boste lahko zaplesali v ritmih hitov We're Going to Ibiza, Za tvoje snene oči in What Is Love.