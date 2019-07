V Jadranskem morju so se letos namakali številni svetovni zvezdniki

Ob vročini so številni znani obrazi izkoristili sonce za oddih. Hrvaška je priljubljena destinacija. Na splitskem festivalu se je mudila pevka Alya, sosednjo obalo pa imajo radi tudi svetovni zvezdniki. V jadransko morje so se letos že potunkali Bon Jovi, Jessica Alba in nekdanji obalni stražar na losangeleški plaži David Hasselhof.