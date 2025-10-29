Svetli način
Domača scena

V Kinu Šiška prve medalje za plesalce discipline Hip Hop battle

Ljubljana, 29. 10. 2025 15.47 | Posodobljeno pred 57 minutami

K.Z. , T.D.
Po štirih izjemnih dneh v Hali Tivoli, kjer smo dobili več slovenskih svetovnih prvakov, se plesno dogajanje seli v Kino Šiška, kjer bo v ospredju energija, improvizacija in pravo plesno soočenje – Hip Hop battle tekmovanja! Tudi danes je na odru za zmagovalce stal slovenski plesalec Liam Eusebio Junkar.

Tekmovalci z vsega sveta se merijo v dinamičnih solo in skupinskih bitkah, ki bodo pokazale, kdo ima najboljši občutek za ritem, odziv in kreativnost na glasbo. Tokrat so bile še zadnjič na sporedu otroške in mladinske kategorije, dogajanje pa je doseglo vrhunec z razglasitvijo prvih battle prvakov.

Zadnje dva dni prvenstva se torej obeta prava eksplozija energije in ustvarjalnosti – plesalci bodo pokazali, da hip hop ni le tehnika, temveč način izražanja in življenjski slog.

Zadnji dan prvenstva, ki bo 30. oktobra, bo znova v znamenju Hip Hop battle finalov – ko organizatorji pričakujejo največje mojstre na svetu in zaključni vrhunec nepozabnega tedna plesa v Ljubljani.

Končni rezultati dneva:

Hip Hop Battle Solo Children

Lina Wittenborn, Nemčija

Sofija Burič, Albanija

Tamara Gajdosova, Slovaška

Hip Hop Battle Solo Juniors 1

Naveh Naar Hershkovitz, Nemčija

Liam Eusebio Junkar, Slovenija

Tymon Glapinski, Poljska

Hip Hop Battle Crew Children

D.S.Crew, Slovaška

Unity Youth UK, Velika Britanija

