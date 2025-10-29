V Kinu Šiška prve medalje za plesalce discipline Hip Hop battle

Tekmovalci z vsega sveta se merijo v dinamičnih solo in skupinskih bitkah, ki bodo pokazale, kdo ima najboljši občutek za ritem, odziv in kreativnost na glasbo. Tokrat so bile še zadnjič na sporedu otroške in mladinske kategorije, dogajanje pa je doseglo vrhunec z razglasitvijo prvih battle prvakov.
- FOTO: Arhiv organizatorja
- FOTO: Arhiv organizatorja
- FOTO: Arhiv organizatorja
- FOTO: Arhiv organizatorja
- FOTO: Arhiv organizatorja
Zadnje dva dni prvenstva se torej obeta prava eksplozija energije in ustvarjalnosti – plesalci bodo pokazali, da hip hop ni le tehnika, temveč način izražanja in življenjski slog.
Zadnji dan prvenstva, ki bo 30. oktobra, bo znova v znamenju Hip Hop battle finalov – ko organizatorji pričakujejo največje mojstre na svetu in zaključni vrhunec nepozabnega tedna plesa v Ljubljani.
Končni rezultati dneva:
Hip Hop Battle Solo Children
Lina Wittenborn, Nemčija
Sofija Burič, Albanija
Tamara Gajdosova, Slovaška
Hip Hop Battle Solo Juniors 1
Naveh Naar Hershkovitz, Nemčija
Liam Eusebio Junkar, Slovenija
Tymon Glapinski, Poljska
Hip Hop Battle Crew Children
D.S.Crew, Slovaška
Unity Youth UK, Velika Britanija
