Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

V komentatorski postavi za evropsko prvenstvo v futsalu Tomaž in Jan Lukač

Ljubljana, 19. 01. 2026 17.19 pred 34 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović E.K.
Jan in Tomaž Lukač

Pred vrati je evropsko prvenstvo v futsalu, ki ga bo od 21. januarja do 7. februarja gostila tudi Ljubljana. Naša medijska hiša ga bo prenašala in spremljala na Kanalu A in VOYO, v komentatorski postavi pa tokrat naveza očeta in sina, Tomaža in Jana Lukača.

Tomaž Lukač, ki je eden izmed najbolj prepoznavnih glasov med športnimi komentatorji, bo tokrat vajeti za prihajajoče prvenstvo v futsalu, ki ga bo od 21. januarja do 7. februarja gostila tudi Ljubljana, prepustil sinu Janu, ki si je to želel početi že od malih nog, medtem ko je opazoval svojega izjemno uspešnega očeta.

Tomaž Lukač
Tomaž Lukač
FOTO: Luka Kotnik

"Pri komentiranju je to stvar posameznega okusa in mislim, da ni merljivih kriterijev, kdo je najboljši in kdo ne. V mojih očeh je on in ker je on v mojih očeh najboljši, bi bil jaz rad boljši od njega in jaz mislim, da sem že. Če pa nisem, bom pa zelo kmalu," je povedal Jan. "Je perspektiven, zdaj spet, bom ponovil, najboljši, to je relativno. Verjamem, da me bo presegel in si seveda tega tudi želim," je o svojem sinu povedal Tomaž Lukač.

Jan Lukač
Jan Lukač
FOTO: Luka Kotnik

Jan je imel tako že zelo zgodaj priložnost pobliže spoznati to delo. "Odraščati je bilo predvsem privilegij iz tega vidika, da sem se precej hitreje, kakor moji stanovski kolegi, naučil, kako so vse stvari videti v zakulisju. Koliko je potrebno priprave, pritiska, koliko je tukaj negativnih stvari v smislu javnega nastopanja in vse, kar to prinese zraven. Negativne komentarje, tudi neokusne žaljivke, ampak sem se naučil, kako s tem živeti in kako to sprejemati, in mi je zato zdaj veliko lažje," je povedal perspektivni Lukač.

Tomaž Lukač Jan Lukač futsal evropsko prvenstvo nogomet

Dončićeva dekleta uživajo v naravi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
moskisvet
Portal
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450