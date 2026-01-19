V komentatorski postavi za evropsko prvenstvo v futsalu Tomaž in Jan Lukač

Tomaž Lukač, ki je eden izmed najbolj prepoznavnih glasov med športnimi komentatorji, bo tokrat vajeti za prihajajoče prvenstvo v futsalu, ki ga bo od 21. januarja do 7. februarja gostila tudi Ljubljana, prepustil sinu Janu, ki si je to želel početi že od malih nog, medtem ko je opazoval svojega izjemno uspešnega očeta.
"Pri komentiranju je to stvar posameznega okusa in mislim, da ni merljivih kriterijev, kdo je najboljši in kdo ne. V mojih očeh je on in ker je on v mojih očeh najboljši, bi bil jaz rad boljši od njega in jaz mislim, da sem že. Če pa nisem, bom pa zelo kmalu," je povedal Jan. "Je perspektiven, zdaj spet, bom ponovil, najboljši, to je relativno. Verjamem, da me bo presegel in si seveda tega tudi želim," je o svojem sinu povedal Tomaž Lukač.
Jan je imel tako že zelo zgodaj priložnost pobliže spoznati to delo. "Odraščati je bilo predvsem privilegij iz tega vidika, da sem se precej hitreje, kakor moji stanovski kolegi, naučil, kako so vse stvari videti v zakulisju. Koliko je potrebno priprave, pritiska, koliko je tukaj negativnih stvari v smislu javnega nastopanja in vse, kar to prinese zraven. Negativne komentarje, tudi neokusne žaljivke, ampak sem se naučil, kako s tem živeti in kako to sprejemati, in mi je zato zdaj veliko lažje," je povedal perspektivni Lukač.
