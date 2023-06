V Kranju se začenja igralski filmski festival Krafft

Na festivalu Krafft, ki ga bo odprla predsednica republike Nataša Pirc Musar , bo prikazanih 16 filmov, od tega kar 12 premier. Na ogled bo tudi deset kratkih in šest študentskih filmov. Potekalo bo sedem strokovnih dogodkov, svoje znanje pa bo z igralci delilo pet vrhunskih tujih mentorjev, so na novinarski konferenci prejšnji teden povedali organizatorji festivala.

Boris Cavazza in Špela Rozin bosta letošnja prejemnika nagrade Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev Ita Rina za življenjsko delo.

Kot so napovedali, bo festival gostil mednarodne strokovnjake in največje obraze slovenskega filma. Poleg srbskega igralca Mikija Manojlovića, ki je bil tudi selektor tekmovalnega programa festivala, se bosta predstavila letošnja prejemnika nagrade Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) Ita Rina za življenjsko delo Boris Cavazza in Špela Rozin.

Na festivalu bo sodelovala tudi kasting direktorica Nathalie Cheron, ki redno sodeluje z režiserjem Lucom Bessonom in bo na delavnici slovenskim igralcem povedala, kako z uspešnim kastingom priti do želenih filmskih vlog. Svojo unikatno metodo dela z igralci pa bosta predstavila italijanska režiserja Davide Del Degan in Ivan Gergolet.

Poseben del letošnjega festivala bo namenjen tudi poklonu pokojnemu igralcu Petru Musevskemu. V Prešernovem gledališču Kranj, kjer je igral od leta 2003 pa do svoje smrti leta 2020, bo premierno prikazan film Pero, ki ga je posnel njegov dolgoletni prijatelj Damjan Kozole.