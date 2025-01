V Križankah brezčasna klasika Antona Pavloviča Čehova v sodobni preobleki

S predstavo 3 Sestre Remix avtorji raziskujejo ključna vprašanja sodobne družbe – kako najti srečo v svetu instant zadovoljstva, kako se soočiti z neizpolnjenimi pričakovanji in kakšna je vloga umetnosti v družbi, ki pogosto favorizira površinske vrednote. S prepletanjem moderne elektronske glasbe, ki nastaja v živo, ter vizualnih in čustvenih presežkov predstava vabi k razmisleku in odpira prostor za dialog o univerzalnih vprašanjih.

Eden najprodornejših igralcev mlajše generacije Lovro Zafred in obetavna študentka dramske igre Kaja Petrovič, oba sta zaigrala v VOYO seriji Gospod profesor, sta letošnja prejemnika prestižne Severjeve nagrade, ki priznava izjemne igralske dosežke. Kot so zapisali v utemeljitvi nagrade, Zafreda odlikujejo izjemna energija, senzibilnost in emocionalna eruptivnost, Petrovičeva pa da navdušuje z natančnimi prehodi med preteklostjo in sedanjostjo ter prepričljivim obvladovanjem čustvenih stanj.

Poleg mladega igralskega para bodo nastopili še Aleksandra Balmazović, Uroš Fürst, Olga Grad, Jernej Markelj, Gal Oblak, Saša Pavlin Stošić, Jožef Ropoša, Joakim Tasić in Milena Vasić. Inovativna produkcija, nastala pod umetniško vizijo režiserja Ivice Buljana, ni zgolj predstava, temveč edinstvena umetniška izkušnja, ki klasično dramaturgijo prepleta s sodobnimi elementi, kot so interaktivna glasba DJ Jamirka, vizualno osupljive video projekcije in sodobno postavljena scenografija Lazarja Bodrože.