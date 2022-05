Peklensko dvorišče Križank je in še bo priča zgodbi mitskih razsežnosti, saj so tja postavili prvo slovensko uprizoritev drame Penelopiada. Avtorica zgodbe je Margaret Atwood, ki se je podpisala tudi pod uspešnico Deklina zgodba, predstava pa skozi zgodbo Penelope, ki jo odigrala izjema Polona Juh, iz Odisejade reflektira tudi sodobne zločine, nepravičnosti in zatiranja žensk.