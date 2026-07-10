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Domača scena

V Laškem znova zadišalo po pivu in cvetju

Laško, 10. 07. 2026 20.20 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Anastasija Jović E.K.
V Laškem bo znova zadišalo po pivu in cvetju

V Laškem bo znova zadišalo po pivu in cvetju – mesto se bo za tri dni prelevilo v enega izmed največjih festivalskih prizorišč pri nas. Dogodek so letos popestrili s projektom, ki bo mladim glasbenim talentom omogočil nastop na odrih Piva in cvetja ob boku prekaljenih glasbenih mačkov.

Laško bo ta konec tedna ponovno gostilo največji in najstarejši glasbeni festival v Sloveniji. Ulice so se spremenile v festivalsko prizorišče, mesto je dobilo svojo cvetlično podobo, prvi nastopajoči, med katerimi so Vlado Kreslin, Parni Valjak, Šank Rock, pa so nestrpno odštevali ure do trenutka, ko bodo stopili pred večtisočglavo množico obiskovalcev.

Letošnji glasbeni program obljublja enega največjih festivalskih doživetij poletja. Na odrih se bodo zvrstila največja imena slovenske in regionalne glasbene scene, številni izvajalci pa za nastope v Laškem pripravljajo prave spektakle.

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Festival pa bo tudi tokrat ponudil veliko več kot le glasbo. Laško bo zaživelo z bogatim spremljevalnim programom, ki ohranja več kot šest desetletij dolgo tradicijo. Obiskovalce čakajo cvetlične zgodbe mesta, tradicionalni mimohodi Laške pihalne godbe in mažoret, tradicionalna Parada Laško Pivo in cvetje, Ohcet po stari šegi ter številne druge vsebine, zaradi katerih celotno mesto za nekaj dni zaživi v posebnem festivalskem utripu.

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KOMENTARJI3

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kot_otrok
10. 07. 2026 21.37
Res bo hudo ves dan preživeti n vročem ozračju in piti pivo. Zvečer pa sploh ne veš več kaj se dogaja. Ampak dogodki se morajo dogajati, ljudje pa saj malo pozabiti na slabe dogodke.
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0 0
tmj
10. 07. 2026 21.12
zakaj mešajo pivo z vodo
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0 0
periot22
10. 07. 2026 21.02
Po pijači ne po cvetju!
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