V Laškem znova zadišalo po pivu in cvetju

Laško bo ta konec tedna ponovno gostilo največji in najstarejši glasbeni festival v Sloveniji. Ulice so se spremenile v festivalsko prizorišče, mesto je dobilo svojo cvetlično podobo, prvi nastopajoči, med katerimi so Vlado Kreslin, Parni Valjak, Šank Rock, pa so nestrpno odštevali ure do trenutka, ko bodo stopili pred večtisočglavo množico obiskovalcev.

Letošnji glasbeni program obljublja enega največjih festivalskih doživetij poletja. Na odrih se bodo zvrstila največja imena slovenske in regionalne glasbene scene, številni izvajalci pa za nastope v Laškem pripravljajo prave spektakle.