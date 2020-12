V letu 2020 smo se poslovili od številnih velikih imen

V letošnjem letu so odmevale smrti številnih ljudi, ki so se s svojim delom mnogim vtisnili v srce in za sabo pustili velik pečat. Slovenijo je pretresla smrt idejnega vodje zasedbe Pepel in kri Tadeja Hrušovarja in skladatelja Mojmirja Sepeta, v tujini pa so odmevale smrti košarkarja Kobeja Bryanta, igralke Kelly Preston in legendarnega Seana Conneryja.