V letu 2022 najbolj navdušili oddaja Sanjski moški in serija Ja, chef!

Konec leta je čas za zaključke, zato vsako leto tudi mi strnemo nekaj statistik in podatkov o branosti in gledanosti na naši spletni strani 24 ur.com. Kaj ste najbolj brali? Kateri video je bil najbolj klikan? Kdo od slavnih domačih in tujih zvezdnikov vas je najbolj zanimal? Preverili smo tudi, kaj vas je najbolj navdušilo na VOYO. Je bila to morda domača produkcija?

Slovenci imamo očitno radi presenečenja in najbolj gledan video leta na naši spletni strani 24ur.com je bilo presenečenje za naša voditelja Petro Kerčmar in Janija Muhiča. Voditelja absolutno nista pričakovala, da jima bodo prvi arhivski posnetek njunega 10-letnega skupnega vodenja sodelavci zavrteli kar v oddaji v živo. Nobena stvar pa v svetu zabave letos ni bolj navdušila kot Sanjski moški. Med najbolj gledane videe se je uvrstila spletna oddaja Sanjski moški: osebno, ki ste jo na naši spletni strani lahko spremljali vsak četrtek. V njej je Blaž iskreno spregovoril o občutkih med snemanjem in komentiral dogajanje preteklih oddaj. icon-expand Blaž Kričej Režek v oddaji Sanjski moški: osebno. FOTO: Damjan Žibert Vsebine, povezane z oddajo Sanjski moški, ste bralci tudi najbolj klikali. Dva od treh najbolj branih člankov spletne strani so namreč zaznamovale prigode Blaža in Sanjskih deklet. Med domačo zabavno sceno pa se je po branosti uvrstil le en dogodek iz tujine: odmevni škandal s klofuto na oskarjih. Glavni 'zvezdi' omenjenega večera sta bila voditelj Chris Rock in igralec Will Smith. PREBERI ŠE Škandal na oskarjih: Will Smith na odru udaril Chrisa Rocka Uspešnice na VOYO Še več priljubljenih vsebin si poleg naše spletne strani lahko ogledate tudi na VOYO. Tam je po statistiki znova navdušila serija Ja, Chef! z zabavnim šefom Ljubomirjem Bohincem in njegovimi kuharskimi 'šalabajzerji' v glavnih vlogah. Šest sezon serije je enostavno podrlo vse rekordne gledanosti. icon-expand Ja, Chef! FOTO: VOYO Po številu ogledov se je na drugo mesto uvrstila nova VOYO serija Gospod profesor. V letu 2023 prihaja druga sezona priljubljenega profesorja Sama Demšarja, ki svojim dijakom vedno z veseljem priskoči na pomoč pri vsakodnevnih najstniških težavah, a jih s svojo zmedenostjo velikokrat le še poslabša. icon-expand Gospod profesor FOTO: Urša Premik Kot tretjo najbolj gledano serijo oziroma oddajo pa lahko znova navedemo Sanjskega moškega. PREBERI ŠE Pr' Hostar dva promila ruši rekorde Največkrat ogledan film letošnjega leta na VOYO je bil Pr'Hostar, ki je nedavno dobil tudi rekordno uspešno nadaljevanje Pr'Hostar dva promila. Med drugim so tudi zabavni Hostarji s svojimi prigodami v osrčju Gorenjske poskrbeli za to, da smo Slovenci poskrbeli za rekordne številke gledanosti domačih serij in filmov na VOYO.