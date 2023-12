V letu 2023 so povedali ...

Jan Plestenjak je ob 50. rojstnem dnevu povedal, da se je težje spoprijel s prehodom z 39 na 40, kot zdaj z 49 na 50: "Takrat se dogajajo večje spremembe, večja spraševanja v smislu, ali sem dovolj naredil ali v življenju nisem naredil dovolj. Pa je zdaj nekako bolj mirno. Bolj zdravo presojam, kaj je pomembno in kaj ne. Bolj zdravo oceniš, kaj je bistvo in ne izgubljaš energije z nepomembnim. To je velik plus let."

Borut Pahor o tem, zakaj je oboževalec Taylor Swift : "Do njene glasbe nisem prišel kot glasbeni navdušenec, ampak kot nekdo, ki preko YouTuba redno spremlja pogovore v ameriških pogovornih oddajah. Ona je precej pogosta gostja in velja za eno bolj duhovitih sogovornic. Njena duhovitost, mestoma tudi velika iskrenost, pa sta me zelo pritegnili. Pozneje sem malo poguglal njeno glasbo in za nekoga, ki ni največji navdušenec nad countryjem ali nad tem popom, me je absolutno fascinirala. Je profesionalka, ki obvlada svoj posel v vseh ozirih."

Aljoša Bagola o tem, kako si je priznal, da je 'superman' v njem strmoglavil in da potrebuje pomoč: "Težava izgorelosti je v tem, da nima vidnih simptomov. Človek je videti utrujen, kot da si ga, kot pravi tista veseljaška šala, srečal po noči s petka na ponedeljek, v sebi pa doživlja popoln pekel. Ne veš, ali boš zmogel. In to ne iz dneva v dan, ampak iz minute v minuto."

Vlado Kreslin o tem, da so ga desetletje prepričevali, naj ne igra prekmurske muzike : "Ene stvari človek sam pri sebi čuti, da so pravilne in jih mora narediti. Jaz se počutim Prekmurca in sem čutil svojega očeta, zgodovino naše gostilne, starih Kociprov, ki so igrali v naši gostilni. Čutil sem, da sem tudi sam del tega in da se imam pravico tega dotakniti. Tako imenovane svete dediščine. Če se izročila dotakneš spoštljivo, imaš do njega pravico."

Matjaž Javšnik o bližnji izkušnji s smrtjo, ki jo je lani doživel zaradi infarkta: "Bil sem že v odhajanju, v lebdeči svetlobi. Verjetno se tako počutiš v maternici. Potem sem si rekel – pa kam greš? Dva otroka imaš! Žena mi je naknadno povedala, da sta me verjetno ravno otroka priklicala, ker to se mi je zgodilo doma in sta bila pri tem travmatičnem dogodku žal prisotna."

Slovenska glasbenica July Jones mladim sporoča, da je uspeh možen ne glede na to, od kod prihajaš, in ne glede na to, koga ljubiš. "Nočem, da mladi čutijo, da je to čudna stvar, ker sem se sama tako počutila. O tem govorim, da nekomu mlajšemu od sebe pomagam, da vidi, da sem normalna, da imam uspešno kariero, da se imam lepo."

Vsestranska umetnica Astrid o slovenski glasbeni sceni: "Kar se tiče glasbe v Sloveniji, ne maramo, če nekdo res izstopa, da je nekdo res dober. Jaz imam od nekdaj problem s tem – če je nekdo res dober, ga je treba utišati, mu je treba povedati: 'Ne, ne, bodi skromen.' Ne, ne delaj tega, ker ljudje poslušajo glasbo, ki je zelo na prvo žogo. Ne vzamejo si več kot tri minute, da bi dali umetnosti priložnost. Ne gredo globlje. Dvorane nam polnijo ljudje, ki ne pišejo besedil, ki ne izgovarjajo in nimajo lepe interpretacije. Mene to zelo boli, ampak po drugi strani sem jaz tukaj zato, da to spreminjam."

Let 3 o svoji evrovizijski pesmi Mama ŠČ, v kateri opozarjajo na nadutost ljudi, ki mislijo, da lahko počnejo, kar koli hočejo, in so prepričani, da so boljši kot ostali. "To je torej parodija in provokacija v tej smeri. Recimo v smeri ekipe oseb, ki mislijo, da lahko parkirajo na mestu za invalide. Ali pa tistih, ki psov ne vežejo na povodce, ki jim ne nadenejo nagobčnikov – celo mi smo jih nosili. Takšni ljudje so od vedno bili in na žalost so še vedno med nami. Pesem je torej sporočilo za njih. Pogosto smo na nek način s svojimi dejanji sprožili nekakšno razpravo v javnem prostoru in polemike. Izkazalo se je, da gre za nekakšen filter in nekakšen katalizator."

Anej Piletič (BQL) o delu z Američani: "Američani so ljudje, ki so veliki magnati na svetovni sceni, so eni izmed najbolj prijaznih ljudi, ki jih lahko spoznaš. Veliko dajo na duševno zdravje in se o tebi pozanimajo na tak način, da ne rečejo kaj takega, kar ti ne bi ugajalo."

Lado Bizovičar nas je povabil v svojo pisarno, kjer je odgovoril na 24 vprašanj.