Kako poteka organizacija enega največjih plesnih spektaklov v Sloveniji?

V Ljubljani se 25. oktobra 2025 obeta dogodek, kakršnega Slovenija še ni doživela – IDO I feel dance, I feel Slovenia Hip Hop, Popping, Breaking & Hip Hop Battles World Championships 2025. Na enem mestu se bo zbralo več kot 4.500 tekmovalcev iz 36 držav, ki bodo z energijo, plesom in strastjo ustvarili nepozaben spektakel.

Azra Pucko FOTO: Nikola Janušič icon-expand

Za soorganizacijo stoji Azra Pucko, dolgoletna plesna pedagoginja, koreografinja ter direktorica in solastnica Libero Dance Centra in Hiše plesa, ki s svojo ekipo piše zgodovino slovenskega plesa. Z nami je delila ozadje priprav, svoje spomine, izzive in strast, ki jo že leta poganja – ples.

Kaj je bil največji izziv pri pripravi tako velikega dogodka?

Največji izziv je bil pridobiti zaupanje in podporo okolice. Ker se v Ljubljani še nikoli ni zgodilo nič takega, je bilo veliko skepticizma. Najtežje je bilo prepričati ljudi, da verjamejo v naš projekt. A z vztrajnostjo, srčnostjo in zanesljivimi partnerji, kot so STO - I feel Slovenia, Šport Ljubljana in Turizem Ljubljana, nam je uspelo zgraditi zaupanje in dokazati, da mislimo resno.

Kako dolgo ste se pripravljali na organizacijo prvenstva?

S pripravami smo uradno začeli aprila 2024, a za tovrstno tekmovanje smo prvič kandidirali že leta 2004. Torej, čakali smo ga kar 21 let! To ni le projekt, to je uresničitev dolgoletne vizije in osebne želje, da svet pripeljemo k nam, v Ljubljano.

Kaj vam osebno pomeni, da Slovenija prvič gosti svetovno prvenstvo v hip hopu?

Zame osebno ogromno. Že kot tekmovalka sem sanjala o tem, da bi nekoč tako veliko tekmovanje potekalo doma. Slovenska reprezentanca je na večini mednarodnih tekmovanj ena najštevilčnejših – zato je prav, da naši plesalci končno dobijo priložnost, da zaplešejo doma, pred domačim občinstvom, svojimi družinami in prijatelji. Zame kot bivšo tekmovalko bi bil to ogromen čustveni trenutek.

Kako pomembna je podpora institucij, kot so Mestna občina Ljubljana, Turizem Ljubljana in STO?

Izjemno pomembna. Brez njih tekmovanja preprosto ne bi mogli izvesti. Po naših ocenah bo v času krompirjevih počitnic mesto obiskalo več kot 6.000 plesalcev in spremljevalcev. Ljubljana mora biti pripravljena – od hotelov do restavracij, trgovin, kulturnih ustanov. Vsi bodo dihali s plesom, z mestom, z energijo.

Zakaj prav Ljubljana kot gostiteljica tega prestižnega dogodka?

Ker sem rojena Ljubljančanka (smeh)! Vedno sem si želela, da bi se kaj tako velikega zgodilo prav tukaj. Ljubljana je čudovita – prestolnica, ki diha kulturo, gibanje, umetnost in šport. Takšno tekmovanje tu preprosto sodi. Če že imamo najlepše mesto, potem je prav, da ga začutijo tudi vsi, ki bodo prišli od drugod.

Azra in Matjaž Pucko FOTO: Nikola Janušič icon-expand

Kaj bo prvenstvo pomenilo za razvoj plesne scene v Sloveniji?

Upam, da bo dogodek navdušil širšo javnost – prijatelje, sosede, družine tekmovalcev. Ljudje bodo imeli priložnost videti, zakaj nas toliko Slovencev živi s plesom. Mislim, da bo to izjemna promocija naše plesne skupnosti in spodbuda mladim, da poskusijo, se izrazijo in najdejo svojo strast.

Kako ples prispeva k osebnemu razvoju mladih – ne le kot šport, ampak kot kultura in življenjski slog?

Ples me je oblikoval. Naučil me je discipline, vztrajnosti, spoštovanja, samozavesti in lojalnosti. Naučil me je, kako komunicirati, kako delati v timu, kako razumeti ljudi. Od 13. leta sem živela s plesom in v plesu. Zame je to šola življenja.

Kaj vas pri mladih plesalcih najbolj navdihuje?

Njihova radovednost, odprtost in želja po raziskovanju. Naša generacija tega ni imela – oni pa gredo onkraj meja, iščejo nove stile, nove občutke. To me vedno znova navdihuje.

Kako ste se sami prvič srečali s plesom?

Stara sem bila devet let. Opazovala sem sošolko Anjo skozi okno, kako vadi, in odločila sem se, da želim biti del tega. Vpisala sem se v plesno šolo Urška. Sprva sem plesala jazz balet, a kasneje me je potegnilo v hip hop. Pri devetnajstih sem prvič odšla v New York in Los Angeles, kjer sem se udeležila delavnic. Tam sem našla svoj izraz in svoj slog.

Kateri trenutek v vaši karieri vam je najbolj ostal v spominu?

Veliko jih je. Zmaga na evropskem prvenstvu na Finskem, prvi mednarodni nastop na Madžarskem, ustanovitev Libero Dance Centra in Hiše plesa, pa festival Libero Dance Fest, ki združuje tisoče plesalcev. A verjamem, da bo organizacija svetovnega prvenstva največji vrhunec doslej.

Za konec – kaj vam pomeni slogan I feel dance, I feel Slovenia?