V Ljubljani podelili nagrade za marketinško učinkovitost

V Ljubljani so podelili nagrade effie, nagrade za marketinško učinkovitost. Na slavnostni prireditvi so bile podeljene nagrade v več kategorijah. Naslove za najučinkovitejšo agencijo, znamko in oglaševalca so prejeli agencija Shift, Argeta in Atlantic Grupa. "Nagrade effie so nedvomno globalni simbol izmerjene oglaševalske učinkovitosti in vsi današnji finalisti, ki smo jih videli, in njihove ekipe, so morali seveda pripraviti veliko ekspertize in dokazov, da je oglaševanje učinkovito. Medijska hiša Pro Plus je vedno vesela biti del te zgodbe o uspehu," je po dogodku dejal Aleš Muhič , direktor trženja Pro Plus.

"Effie nagrada povzema odličnost z vseh teh področij, hkrati pa vključuje še uspešnost znamk na trgu, s čimer se povzpne neposredno v vrhove poslovodstev in lastnikov," je med drugim povedala Janja Božič Marolt , predsednica Effie Slovenija 2023, Mitja Tuškej , strokovni direktor Effie Slovenija 2023, pa je po razglasitvi povedal: "Effie Slovenija upravičeno vedno znova dokazuje, da je najbolj vredna nagrada podjetjem in njihovim marketinško komunikacijskim ekipam. Nagrajujemo strokovnost in znanje, ki so ključni v vedno bolj zahtevnih procesih upravljanja tržnih znamk in hkrati nagrajujemo vse tiste, ki so sposobni v tem procesu sodelovati. Prepričan sem, da je prav sposobnost sodelovanja in medsebojnega spoštovanja med oglaševalci, kreativnimi in medijskimi agencijami, raziskovalnimi institucijami in mediji izjemno pomemben ključ vsakega uspeha."

Zlati nagradi so prejeli Atlantic Grupa in agencija Luna\TBWA ter Zavarovalnica Triglav in agenciji Shift ter Renderspace. Atlantic Grupa in agencija Luna\TBWA sta tudi med prejemniki srebrnih in bronastih nagrad. Srebrno in bronasto nagrado sta prejela tudi A1 Slovenija ter agenciji Shift ter DROM agency, bronasto nagrado pa sta prejela tudi Telekom Slovenije in agencija Herman in partnerji.

Atlantic Grupa je v sodelovanju z agencijo Luna\TBWA prejela tudi posebno nagrado za uporabo raziskave, ki je bila podeljena v sodelovanju z razvojnim partnerjem, Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana. Atlantic Grupa in agencije Luna\TBWA pa so prepričali še eno žirijo, študentsko. Že drugič v zgodovini slovenske tekme za nagrade effie je bilo na pobudo partnerja Zavarovalnica Triglav organizirano tudi študentsko žiriranje, v katerem so sodelovali izbrani študentje Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede in Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.