V Ljubljano prvič prihaja slovita operna predstava Fantom iz opere

Fantom iz opere prihaja v Slovenijo. Opera slovitega Andrewa Lloyda Webbra bo prvič uprizorjena na 73. Ljubljana Festivalu, in sicer v dveh tednih predstav, prvič 9. julija v Cankarjevem domu. Veliko uspešnico z West Enda in Broadwaya si je ogledalo že več kot 160 milijonov gledalcev po vseh koncih sveta, prihodnje poletje pa bo prvič na ogled tudi v naši prestolnici.

Zgodba se dogaja v veličastnem Parizu v času tridesetih let prejšnjega stoletja, kjer glasbeni genij, poznan le kot Fantom, straši v globinah pariške operne hiše. Fantoma začarata talent in lepota mlade sopranistke Christine, zato jo prepriča, da postane njegova varovanka, in se vanjo strastno zaljubi. A se ne zaveda, da ona ljubi Raoula, zato njegova obsedenost privede do dramatičnega preobrata, v katerem pride do trka ljubosumja, norosti in strasti.