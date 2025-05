Ljubljansko Odisejo bo zatresel Evrovizijec Tommy Cash

"Odiseja bo največje slovensko stičišče popkulture, kjer bodo obiskovalci dobili celosten tretma za vsa čutila. Imamo zvočno in vizualno dovršeno koncertno dvorano z največjim LED-zaslonom in po mnenju mnogih, ki so že imeli priložnost spoznati Odisejo, enega najboljših VIP-prostorov, kar jih premorejo koncertna prizorišča v Sloveniji," je dejala Zupan.

Za pravo vročico bo jeseni brez dvoma poskrbel Tommy Cash, ki je na letošnji Evroviziji s skladbo Espresso Macchiatto Estoniji pripel tretje mesto. Zvezdnik letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije prinaša doživetje, zavito v surovo delikatnost in smisel za humor. "Cash ni samo viralen hit z milijoni streamov in sledilcev z vsega sveta, Tommy je šokantna izkušnja, ki ti, hočeš nočeš, ostane v spominu. Tommy prihaja k nam ekskluzivno in ga bo v Sloveniji letos mogoče doživeti samo v Odiseji," pove vodja koncertnega in gledališkega programa Maja Monrue.