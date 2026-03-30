V luči pravne drame Dončić na golf igrišču

Los Angeles, 30. 03. 2026 11.40 pred 1 uro 1 min branja 30

E.K.
Luka Dončić

Medtem ko bije pravno bitko za skrbništvo in preživnino s svojo nekdanjo zaročenko Anamario Goltes, si je Luka Dončić čez lužo uspel vzeti trenutek za oddih in igranje golfa.

Luka Dončić si kljub uspešni in naporni košarkarski sezoni ter pravnim težavam, ki jih prestaja s svojo nekdanjo zaročenko in materjo svojih otrok Anamario Goltes, uspe vzeti čas za sproščanje. Na družbenem omrežju je delil fotografijo, ki je nastala med igranjem golfa.

Košarkarski as in manekenka se namreč trenutno borita za skrbništvo svojih dveh hčera, dvoletne Gabriele in štirimesečne Olivie. Dončić naj bi bil po poročanju tujih medijev nezadovoljen nad dejstvom, da je njegova nekdanja partnerica vložila zahtevo za preživnino na losangeleškem sodišču. Po poročanju TMZ-ja naj bi ji prek sodišča sporočil, naj si pred vložitvijo pravnih dokumentov ogleda zemljevid.

Preberi še Anamaria se bori na 'napačnem' sodišču, otroka živita v Sloveniji

27-letnik je sicer najel eno najbolj znanih odvetnic za ločitve na svetu Lauro Wasser. Kim Kardashian, Britney Spears, Angelina Jolie in Jennifer Garner so le nekatera imena, ki jim je Wasserjeva pomagala do razveze in izborila zanje čim bolj ugodne pogoje ločitve, vključno s skrbništvi nad otroki in preživninami. Anamario Goltes pa v mestu angelov zastopa odvetnik Evan Itzkowitz.

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

HUSO BOSS
30. 03. 2026 12.56
IN ZAKAJ MORATE TO OBJAVLJATI NA VELIKO IN ŠIROKO...SE BOSTA ŽE ZMENILA MED SEBOJ SAJ STA DOVOČJ STARA
klop12
30. 03. 2026 12.50
Sej vseen kdo kriv, škoda mi je pa. Zgledal so luštna družina
Curie
30. 03. 2026 12.38
In manekenka??? Vse lepo in prav ampak manekenka pa ravno ni, lahko napišete samo partnerica.
BroNo1
30. 03. 2026 12.34
Ne obtoževat AnaMarijo…a se je kdo sploh vprašal kaj pa je on storil, da je ženska spakirala in odšla?! Njegov denar nam je malo mar in kaj on počne z odvetniki tudi. Športnik je, vse ostalo pa….nimam besed. Absolutno na strani mame dveh deklic!!
aljoteam
30. 03. 2026 12.58
Ne moreš branit starša, ki odpelje otroke na drugo celino. Se skregaš pač, ločiš itd. Nima problema, ampak tega ne smejo čutiti otroci. Ostali bi morala v ZDA, pač živeti ločeno in otroci bi imeli oba starša stalno, to bi bilo dobro za otroke in očeta. To kar je naredila je bilo zelo sebično, grdo do otrok in grdo do očeta. Se skregaš, se ločiš, ampak ne ukradeš drugega starša otrokom. Bomo videli, kaj bodo rekli odvetniki, ampak če bi bila tudi ona zrela, bi ostala v ZDA zaradi otrok.
Oliguma
30. 03. 2026 12.26
Raje igra golf kot da bi prišel otroke gledat..ima čas..je frej 1 tekmo in še drugo bi bil lahko..sramota in se laže, da mu jih ne pusti videti kar seveda ni res..PODN.
Pismonosa
30. 03. 2026 12.26
To Luka, naj se vidi črno na belem, da ona zahteva ločitev, da ona zahteva razvezo, zaradi svojega ponosa. Vsaka samohranilka je sama zaradi SVOJE odločitve. Hrani vse papirje, da lahko pokažeš otrokom ko zrastejo, vzemi si čas zase in za svoj mir.
bik123
30. 03. 2026 12.29
ti mu lahko dobro svetujes..jezen na svojo bivso hahah
aljoteam
30. 03. 2026 12.56
Pa saj on ne želi, da je ona samohranilka. On želi biti skupaj z otroki, ona pa mu to onemogoča. To je bistvo spora.
MartaLu
30. 03. 2026 12.16
Kakorkoli bo obema ne bo nič hudega, saj ne delata za minimalca. Gre se le za to kakšen nadpovprečen znesek bo to na koncu na mesec, tukaj ali v ZDA.
Hellcat
30. 03. 2026 12.12
jih ne morete pustiti pri miru...se bosta že zmenila, tko ostalih n slovencev!!
AFŽ
30. 03. 2026 12.05
naj si še gospod Dončič ogleda, kaj pomeni biti odrasla ODGOVORNA OSEBA IN ODGOVOREN oče OTROKOM. Kot človek in partner je bil očitno za en drek
abc123def456
30. 03. 2026 12.09
je tudi vprasanje, kako je z gospo bilo ... . kar na pamet modrovati je neodgovorno...
MladInPerspektiven
30. 03. 2026 12.11
Glede na to da raje da milijone odvetniku kot svojim otrokom je en k ... vreden POKVARIL se je bahat da je jovvv
aljoteam
30. 03. 2026 12.55
Zdaj pa pojasni, kako si lahko odgovoren starš, če drug starš tvoje otroke proti tvoji volji odpelje na drugo celino. Praktično mi pojasni, ker edino kako bi to sploh teoretično bilo možno, da preneha kariero profesionalnega košarkaša v NBA. Neprestano je govoril Anamariji naj se vrne nazaj, pa ni hotela. Pojasni mi kako si lahko starš, če ti drug starš vzame/ukrade otroke. Če bi on naredil to kar je naredila Ana Marija, bi govoril povsem drugače.
SpamEx
30. 03. 2026 12.02
je pa konkretno spremenil svojo silhueto od lani
Geronimo Alive
30. 03. 2026 12.11
ne zarad basketa, je vedel, da bo moral spet na dejte.
SpamEx
30. 03. 2026 12.17
😄
Lenart Čaubi
30. 03. 2026 12.01
In kaj ,če je bil na golfu najbolje,da dnevnik pišete o njemu.
MISICAMIKI
30. 03. 2026 11.54
Žalostno da je isti kot fotr
stoinena
30. 03. 2026 12.09
to smo kar so nas naučili. naučili so nas to kar so sami... velja za vse. potem pa se tu pa tam komu posveti da je lahko tudi drugače. ostali pa ponavljajo lajno dalje.
Amor Fati
30. 03. 2026 12.45
O mami ne duha ne sluha, o atijo pa po vsaki tretji tekmi. Ve se, kdo je njegov gospodar.
devlon
30. 03. 2026 11.54
kaj mu je pri 27ih bilo treba otrok.., jao
aljoteam
30. 03. 2026 12.53
Zakaj? Meni se zdi, da ima zelo rad te svoje hčerkice in bi rad bil z njima...
genir
30. 03. 2026 11.53
Kjer je volja, tam je moč.
aljoteam
30. 03. 2026 11.51
Verjamem, da bi rajši te trenutke preživel s svojima malima hčerkicama, ampak jih je drugi starš samovoljno odpeljal na drugo celino in tako de facto onemogočil otrokoma stike z očetom. Bogi otroci res.
stumfeta
30. 03. 2026 11.57
Kolker je znano, je druga hčerka rojena v Sloveniji, torej je Anamaria nikamor odpeljala, ampak sta samo ostali v Sloveniji.
aljoteam
30. 03. 2026 12.52
No no, dobro veš, da je otroke de facto odpeljala, vzela, ukradla, s tem, ko se ni vrnila nazaj domov, tam, kjer ima drug starš delo/pogodbe/neodložljive obveznosti, ki jih ona v Sloveniji pač nima. Točno je vedela s kom je zanosila (ne dolgo nazaj) in da je normalno, da bodo otroci živeli v ZDA dokler bo oče profesionalni košarkaš. Nima pravice odpeljati otrok na drugo celino in tako vzeti otrokom drugega starša.
Amor Fati
30. 03. 2026 11.49
Morte ga razumet. Med sezono nima veliko časa za oddih. Izkoristit mora vsako uro prostega časa.
