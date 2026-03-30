V luči pravne drame Dončić na golf igrišču

"Dandanes človek ne more verjeti niti tistemu, kar je napisano," se pritožuje policist prijatelju. "Kaj se je pa zgodilo?" "Dobil se vabilo na sprejem. Na njem je bilo celo podčrtano, da je vstop samo s kravato. Jaz sem temu verjel, ko sem prišel tja, sem pa videl, da so imeli drugi gostje tudi obleke."