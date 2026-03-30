V luči pravne drame Dončić na golf igrišču

Luka Dončić si kljub uspešni in naporni košarkarski sezoni ter pravnim težavam, ki jih prestaja s svojo nekdanjo zaročenko in materjo svojih otrok Anamario Goltes, uspe vzeti čas za sproščanje. Na družbenem omrežju je delil fotografijo, ki je nastala med igranjem golfa.
Košarkarski as in manekenka se namreč trenutno borita za skrbništvo svojih dveh hčera, dvoletne Gabriele in štirimesečne Olivie. Dončić naj bi bil po poročanju tujih medijev nezadovoljen nad dejstvom, da je njegova nekdanja partnerica vložila zahtevo za preživnino na losangeleškem sodišču. Po poročanju TMZ-ja naj bi ji prek sodišča sporočil, naj si pred vložitvijo pravnih dokumentov ogleda zemljevid.
27-letnik je sicer najel eno najbolj znanih odvetnic za ločitve na svetu Lauro Wasser. Kim Kardashian, Britney Spears, Angelina Jolie in Jennifer Garner so le nekatera imena, ki jim je Wasserjeva pomagala do razveze in izborila zanje čim bolj ugodne pogoje ločitve, vključno s skrbništvi nad otroki in preživninami. Anamario Goltes pa v mestu angelov zastopa odvetnik Evan Itzkowitz.
