V Mariboru se je danes ustavil čas, takoj ko je ura odbila 11:11

Nekateri čakajo na pravi trenutek, drugi na pravi razlog ... V Mariboru pa je dovolj že, da ura odbije 11.11. V štajerski prestolnici se je danes namreč ustavil čas. Štajersko novo leto je znova privabilo množico obiskovalcev, med njimi tudi številne znane Slovence. Domen Kumer, Sebastian in Tim Kores so tokrat gostili Aleksandra Pozveka.