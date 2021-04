V Mariboru so ustvarjalci v protest pripravili koncert z balkonov

V Sloveniji že pol leta ne moremo v gledališče ali na koncert, ne slišimo glasbe v živo ali slovenske besede z odra. Kultura, opozarjajo ustvarjalci, počasi umira. Zahtevajo, da se začnemo o tem pogovarjati. Nočejo živeti od davkoplačevalskega denarja, ampak delati in prodajati vstopnice. V tujini, pravijo, so znali kulturniki, strokovnjaki in politiki sesti za isto mizo in najti rešitve, kako varno odpreti dvorane. Pri nas posluha za to še ni.

