V Novem mestu slavnostno odprtje prenovljenega Narodnega doma

Okoli 150 let stara stavba ima velik simbolni pomen za Novo mesto in širše za državo. Gre namreč za najstarejši narodni dom v državi, v njem pa je svojo telovadno pot začel tudi znameniti slovenski olimpionik Leon Štukelj. Zato je bila stavba leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.
Kljub temu pa je Narodni dom dolga leta propadal. Več let je Mestna občina Novo mesto na stavbi izvajala le najnujnejša vzdrževalna dela, leta 2022 pa sklenila, da jo dokončno obnovi. Po več zapletih zaradi pritožb so dela stekla v letu 2025, končana pa so bila nedavno.
Med obnovo so objekt celovito statično utrdili, povsem prenovili stene in strope ter uredili izvirno svetlo dvobarvno fasado. Ker neposredno ob stavbi poteka cesta, so glavni vhod uredili z zadnje strani, kjer so uredili tudi večje dvorišče.
V stavbi, s katero bo upravljal Zavod Novo mesto, so med drugim uredili prireditveno dvorano z okoli sto sedeži, ki bo služila različnim kulturnim in večnamenskim dogodkom, ter uredili sodobne prostore za delovanje lokalnih kulturnih društev, nevladnih organizacij in umetnikov. Mesto v stavbi bo dobila stalna muzejska zbirka o Štuklju, Narodni dom pa bo postal tudi sedež Univerze v Novem mestu.
Celoten projekt je stal štiri milijone evrov, od tega je bilo 2,9 milijona evrov zagotovljenih iz evropskih sredstev. Z obnovo naj bi stavba postala pomembno središče kulturnega, družbenega in javnega življenja. Občina dan odprtih vrat, ko si jo bodo lahko ogledali tudi občani, načrtuje 16. in 17. oktobra.
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