V Novi Gorici odmevali napevi legendarnih Avsenikov

Sinoči so na največjem srečanju Slovencev iz zamejstva, izseljenstva in domovine v Novi Gorici odmevali napevi ter melodije legendarnih Avsenikov.

Tradicionalno druženje Dobrodošli doma je tokrat potekalo v evropski prestolnici kulture. Pevske, plesne in igralske nastope rojakov z vseh koncev sveta je nadgradila še prava slovenska veselica z Ansamblom Saša Avsenika. Glasbenik tretje generacije slovite družine že 15 let s svojim ansamblom navdušuje tako doma kot v tujini in tako nadaljuje tradicijo, na katero so izjemno ponosni tudi številni zdomci.

"Slovenci našo glasbo srečajo danes, predvsem preko interneta, preko televizije po celem svetu in vidijo, kako slovenci tukaj doma, v domovini, praznujemo ob veselicah, športne dogodke, velike dogodke, plese, tako da vsakič ko zavrtijo kakšno našo pesem, skladbom se preselijo za nekaj trenutkov v Slovenijo, tako da jim to pove domovino," je dejal Sašo Avsenik.

V leta odraščanja pa je številne Goričane ta vikend popeljala tudi kraljica naslovnih pesmi vseh mogočih risank Cristina D'Avena. V karieri je prodala več kot 7 milijonov plošč in velik del Primorcev naučila osnov italijanščine. "Zelo sem vesela, ker me je danes toliko ljudi ustavilo in mi povedalo, da so se naučili italijanščine, ko so spremljali risanke in peli moje uvodne pesmi," je dejala. Nova Gorica bo s poslanstvom evropske prestolnice kulture v živahnem tempu dogodkov nadaljevala tudi celo poletje.