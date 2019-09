'V oddaji Sanjski moški sem zrasla kot oseba'

V oddaji so vsa dekleta in moški vedno urejeni od glave do pet, vendar Aleša pravi, da je to odločitev vsakega posameznika. Čez dan so lahko dekleta nosila karkoli, le da so se dobro počutila, ko je Sebastian podeljeval vrtnice, pa so jih oblekli stilisti. "Vedno so poslušali naše želje in njihove obleke kombinirali z našimi," je povedala nasmejana Blejka in dodala, da so jo na televiziji predstavili v realni luči in ničesar niso želeli spremeniti. Kar pa je bolj pomembno – Aleša je v oddaji pridobila novo izkušnjo in zdaj pravi: "V šovu sem zrasla kot oseba, zdaj znam na določene stvari pogledati še z drugega zornega kota, kar pa ni nikoli odveč."

Pa je zdaj našla ljubezen? "Ja, imam fanta že malo več kot dve leti,"je ponosno povedala. Vsem, ki še niso zbrali poguma, da bi se prijavili v oddajo Sanjski moški, pa svetuje: "Tisti, ki ne poskusi, ne ve. Škoda bi bilo, da se zaradi sramežljivosti ne bi prijavili, saj ni prav nič groznega, jaz sem zelo uživala." Njeno načelo pa je, da je vedno bolje človeka spoznati v živo kot preko družbenih omrežij.