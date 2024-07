V okviru Ljubljana Festivala kar pet predstav muzikala The Bodyguard

V Ljubljano prihaja muzikal The Bodyguard (Telesni stražar), ki bo na ogled kar pet večerov zapored. V okviru Ljubljana Festivala bodo lahko v priredbi istoimenskega filma iz leta 1992, v katerem sta igrala Kevin Costner in Whitney Houston, obiskovalci uživali vse od 15. do 19. julija. Predstave bodo v prostorih poletnega gledališča Križank zaživele pod režijsko taktirko Mykla Randa, ki se je na našem festivalu že predstavil.

V Ljubljano prihaja muzikal The Bodyguard.

Muzikal The Bodyguard je nastal po priredbi istoimenskega filma iz leta 1992, v katerem sta igrala Kevin Costner in Whitney Houston, za katero je bil to prvi filmski nastop, film pa je po vsem svetu zaslužil okoli impresivnih 375 milijonov evrov ter postal drugi najdonosnejši film leta 1992. Scenarij je napisal Lawrence Kasdan, ki je kasneje zaslovel kot scenarist filmov Imperij vrača udarec, Indiana Jones: Lov za izgubljenim zakladom in Vojna zvezd: Epizoda VI – Vrnitev Jedija, a takrat film ni bil izveden.

Muzikal The Bodyguard je nastal po priredbi istoimenskega filma iz leta 1992.

Predstava združuje melodije ikoničnih uspešnic, kot so I Have Nothing, Queen of the Night, Run to You in I Will Always Love You, pesem, ki jo je leta 1973 napisala Dolly Parton z željo, da bi jo zapel Elvis Presley. Zgodba sledi superzvezdnici Rachel Marron, ki jo zasleduje oboževalec, zato nekdanji agent tajne službe Frank Farmer, postane njen telesni stražar, kljub začetnim napetostim pa se med njima razvije zapleteno romantično razmerje.

V glavnih vlogah nastopata Rhianne-Louise McCaulsky in Norman Bowman.