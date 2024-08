V osrčju Pohorja tudi letos dub reggae festival Roots in The Woods

Roots in The Woods je edini slovenski reggae festival, ki se bo tudi letos odvil v osrčju Pohorja. Med 22. in 24. avgustom bo na Treh kraljih nad Slovensko Bistrico potekala že šesta edicija festivala, na kateri bo tudi letos mogoče slišati znana imena iz sveta reggae glasbe. Med drugim bodo nastopili Weeding Dub, Radikal Guru & Baptiste, Jah Vibes Sound System feat. Sheeba Sound in mnogi drugi, ponovno pa bodo na voljo tudi številne delavnice.