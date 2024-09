Na plesnem spektaklu Avantgarde nastopili plesalci in koreografi iz cele Slovenije

Vodja plesnega projekta Avantgarde je tudi koreografinja, cilj tovrstnih spektaklov pa je obuditev spoštovanja do plesne umetnosti, ki je včasih neupravičeno potisnjena v kot. "Plesalci so umetniki in niso samo scena za določene ljudi ali projekte. Sami smo umetniki, sami izražamo umetnost na svoj način, zato si zaslužimo svoje mesto in svoj slovenski oder," je povedala Leja Messec .

Na dogodku je nastopil tudi zlati gumb Talentov sezone 2021. "Gre za dogodek združevanja, saj v enem večeru vidiš veliko koreografov, plesalcev in meni se to zdi super," je povedal Žigan Kranjčan. Na odru se je predstavilo 10 plesnih točk, z domačimi in tujimi koreografi. "To je praznik življenja, ker ples je življenje. Na enem odru so združeni plesalci iz cele Slovenije v nekoliko drugačnih sestavah, kot smo jih vajeni iz tekmovanj, ko predstavljajo svoj klub," je povedal plesalec in koreograf Željko Božič.