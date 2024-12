V poklon Vinciju po 33 letih ponovitev premiere filma Babica gre na jug

"Ko sva se pogovarjala o tem dogodku, takrat smo še upali, da bo on zraven, mi je rekel: 'Samo da mi ne boš naredil komemoracije, ker potem grem domov', tako da se bom moral držati tega," je povedal producent filma Peter Bratuša."Če boste še ostali malo z nami, boste videli, da ne bo šlo čisto za komemoracijo, ker je imel dober smisel za humor kakor Magnifico," je dejal igralec Sebastijan Cavazza."Jaz sem še vseeno malo otožen in ne morem toliko na smeh obračati. Je bil strašno zabaven človek in rad je imel humor. Mislim, da bi si želel, da se na današnjem večeru zgodi tudi kaj podobnega," je povedal glasbenik Magnifico.

Ob obletnici priljubljenega filma, ki je bil prvi celovečerni film v samostojni Sloveniji, so predvajali digitalizirano različico, ki je med igralsko zasedbo obudila spomine."Nostalgično je, ganljivo je. Lepo je videti Vincija. Jaz sem prepričana, da je tukaj z nami zato, ker tak, kakršen je bil, mislim, da ne more biti drugje kakor tam, kjer se vrti Babica," je dejala igralka Nataša Matjašec."Ta film so bila sama čustva. Zaljubljali smo se, kregali smo se, lepo smo se imeli, najslabše smo se imeli, vse je bilo. Predvsem čustva, nobenega posebnega razuma ni bilo tukaj zraven," je dejal igralec Bojan Emeršič.

"To je bil Vinci s temperamentom, strastjo, z norostjo, lucidnostjo. Čisto vsako jutro je prišel z dvema črtama barve na licu. Rekel sem mu: 'Vinci, sedem je ura'. Videti je bil kakor krotilec levov in si ne bomo dovolili, da ne bi bil zraven. To ne bi bilo pravično do njega, do njegovega karakterja, do njegove narave, tako da on je tukaj," sta dejala Bojan in Nataša.