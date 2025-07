V Portorožu ljudstvo izbralo zmagovalca mednarodnega plesnega tekmovanja

Mednarodno plesno tekmovanje v različnih urbanih plesih se je letos ponovno odvilo v Sloveniji v organizaciji Libero dance centra. Red Bull Dance Your Style je znan po edinstvenem preobratu, o zmagovalcu odloča publika z glasovanjem za svoje najljubše plesalce. Dobrih 500 gledalcev se je zbralo v Avditoriju Portorož, kjer so spremljali državni finale, na katerem se je med seboj pomerilo 16 vrhunskih plesalcev.

Tudi tokrat občinstvo ni imelo le gledalske vloge, njihov glas je odločal. Vsak je v roke prejel rdeče-moder kartonček v obliki srčka, s katerim je podprl svojega favorita. V vsakem obračunu je v naslednji krog napredoval tisti, ki je prejel več glasov iz občinstva.

Veliki finale je vsekakor predstavljal vrhunec večera. Sestavljen je bil iz treh plesnih shodov in je plesalcema prinesel svež izziv. Tokrat sta se finalista soočila kar s tremi različnimi glasbenimi žanri, kar je preizkusilo njuno vsestranskost in prilagodljivost. Na odru sta se v vročem plesnem dvoboju srečala Ian in Žigan. Energija je bila napeta, gibi precizni, tempo pa neusmiljen. Čeprav bi sodniki imeli zahtevno nalogo, so odločilno besedo znova imeli gledalci. Ti so s premočnim številom rdečih kartončkov razglasili zmagovalca večera. To je postal Ian Hotko, ki je zmagal že na lanskoletnem tekmovanju, vendar je bil premlad, da bi se lahko udeležil svetovnega finala, se pa zato toliko bolj veseli, da letos odpotuje v Združene države.