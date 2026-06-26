V Portorožu obsežna razstava skupine Laibach

Razstavo sta kurirala Ivo Saliger (alias Ivan Novak ), ustanovni član skupine Laibach , in Borut Bažec , direktor Avditorija Portorož. Kot poudarjajo organizatorji, ne gre za retrospektivo, temveč za združeno, totalno instalacijo o državi, ritualu, zgodovini in kolektivni imaginaciji. Naslov se navezuje na sodobnega nemškega umetnika Anselma Kieferja .

Postavitev vključuje štiri sklope: velike slike iz serije Instrumentalnost državnega stroja, izvedene na industrijskem tapisonu in zasnovane kot povečave zgodnjih plakatov (1980–1987); prostorsko postavitev Rdeči revirji + črni križ, ki izhaja iz industrijske krajine zasavskih revirjev in motivov slikarja Janeza Kneza.

Na ogled je tudi interaktivni zvočni monolit Assimilator, ki deluje kot sistem absorpcije in se odziva na prisotnost obiskovalcev, ter monumentalna Operacija Barbarossa. Slednjo sestavljata perorisba in tapiserija v dimenzijah Picassove Guernice, stkana po motivih partizanskih grafik Nikolaja Pirnata.

Razstava bo na ogled vse dni v tednu do začetka septembra, v določenih julijskih in avgustovskih terminih pa bodo organizirana tudi vodstva z Ivanom Novakom. Opisi razstave so dostopni v italijanskem in angleškem jeziku.