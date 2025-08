V Postojni združili opero in rock: Poklonili so se tudi Ozzyju Osbournu

Na do zadnjega kotička napolnjenem Titovem trgu v Postojni je sinoči množica uživala v glasbenem spektaklu, ki je mojstrsko prepletel čutno opero z brezkompromisno rock energijo. "Jaz bi temu rekel, da se opera obleče v jeans in v usnje in da operna globina in spevnost pride k rocku," je povedal Jure Počkaj , kateremu se je na odru pridružila tudi mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran .

"Seveda se ne bom oblekla v eno tako razkošno klasično obleko, potem pa seveda je treba tudi prilagoditi stil petja. Sicer tiste prav klasične skladbe bom pela s klasičnim nastavkom, z opernim glasom, ostale stvari pa bodo šle bolj nizko in bolj trdo," je povedala operna pevka.

V uri in pol dolgem koncertu, ki je zavibriral daleč prek meja trga, so Jure Počkaj in njegov Pozabljeni orkester pod novim imenom Opera Rockstar postregli z edinstveno glasbeno izkušnjo, v kateri so se zlile svetovno znane operne arije, avtorske skladbe in kultni rock hiti – od Mozarta in Verdija do Ozzyja Osbourna in AC/DC.

"Če pogledaš nazaj v svoje korenine, ko si začel, absolutno ne moreš izpustiti komada Paranoid, ki velja za začetek heavy metala," je dodal Počkaj.

Rock in opera poslušalcem večkrat sežeta neposredno do srca. "Na teh raznih talentih se velikokrat zgodi, da ko kdo zapoje operno arijo, so vsi objokani in prejmejo stoječe ovacije ... Glas je eden najbolj univerzalnih inštrumentov," je dodala.