V pravoslavno novo leto vstopili s srbsko pevko Vesno Zmijanac

"Sama ne razlikujem med novim letom 1. januarja in pravoslavnim novim letom. Praznujem 31. decembra, tokrat pa je srbsko tradicionalno novo leto, čeprav tudi oni tega ne praznujejo na veliko. Je običajen dan. Novo leto pa je novo leto, tisto pravo praznovanje se zgodi 31. decembra," nam je pred koncertom povedala pevka, ki je dodala, da je pravoslavno novo leto bolj zabava, ki jo ima mnogo ljudi rado, sama pa je koncert doživljala kot nastop, ki ga ima vsak konec tedna.

Pravoslavni verniki so vstopili v novo leto, ob tej priložnosti pa so potekale številne zabave in slavnostne večerje, ki so jih gostili tudi ljubljanski klubi in gostilne, naša ekipa pa se je pridružila zbranim v nočnem klubu, kjer je nastopila srbska pevka Vesna Zmijanac .

"Jaz praznujem vsak vikend, pa naj se zgodi, kar se hoče. Praznovanj imam torej dovolj, saj tam, kjer nastopam, tudi praznujem," je še povedala o praznovanjih, pa naj bo to novo leto, osmi marec ali kar koli drugega, saj so to dnevi, ko ona nastopa, kar pa zanjo pomeni tudi delo.

Pevka je pohvalila ljubljansko občinstvo, za katero je dejala, da je vedno dobra publika: "Je mešano občinstvo in poznajo moje pesmi." Kot pravi, je zanjo dobra zabava takrat, ko ljudje uživajo, pojejo in plešejo ter se imajo lepo. Ob pravoslavnem novem letu pa je zaželela, naj bodo ljudje zdravi, srečni in predvsem, naj se ne sekirajo ter naj poslušajo dobro glasbo.

Kot nam je zaupala ena od obiskovalk, doma novo leto praznujejo dvakrat, zabave z Vesno Zmijanac pa sta se s prijateljico udeležili prav zaradi njenega nastopa. Razkrila nam je še, da njene pesmi pozna zelo dobro, saj je pela tudi na njeni poroki, o njej pa je še dodala, da je dobra pevka in ima odlične pesmi.