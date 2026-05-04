V prestolnici navdušila kraljica preoblek: 'To nahrani dušo in širi obzorja'

S številnimi osupljivimi kostumi je zmagovalka slovitega šova RuPaul's Drag Race, Sasha Velour, sinoči prispela v Gallusovo dvorano, polno slovenskih privržencev. "To nahrani dušo in širi obzorja in ne rabiš kaj dosti razmišljati, kaj to je, ampak samo čutiti," je dejal pisatelj in pevec Tomaž Mihelič.

"Jaz sem bila na RuPaul's Drag Race konferenci v New Yorku tisto sezono, ko je zmagala v RuPaul's Drag Race, celo pozdravila sem jo, ko smo šli mimo, in me je lepo odzdravila. Čisto sem navdušena nad njenim nastopom," je povedala umetnica Salome.

"Neizmerno uživam v Ljubljani, mesto je prekrasno, vedno sem sanjala o tem, da bi prišla. Videla sem grad, to sem si želela, reka je prelepa, mislim, da bomo po polnoči šli na obhod, da vidimo, kakšno je nočno življenje," je dejala ena najbolj prepoznavnih kraljic preobleke Sasha Velour in dodala: "Spoznala sem slovenske kraljice preobleke, med njimi sem se takoj počutila domače. To je bilo popolno in še na predstavo so prišle v dragu, sama tega ne bi storila, neverjetne so!"