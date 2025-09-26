V prestolnici ponovno zaživel legendarni Franci na balanci

Z veliko vrtno veselico z ansambloma Stil in Zalet ter obveznim srečelovom se je vrnil Franci (na balanci). Franci na balanci je bil ikoničen lokal sredi prestolnice, ki je slovel po žurih s harmoniko, ki so se zavlekli globoko v jutro. Brendi se mu je poklonil celo z enim svojih največjih hitov.

Ob tem, ko so mlade mestne frajle obiskovanje koncertov jeznih mladih rockerjev in študentov strtih src zamenjale za vikend pobege na primestne veselice, je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo tudi prestolnica dobila svojo. Če gre soditi po otvoritveni veselici, ki je ni skazilo niti muhasto vreme, je Ljubljana v zlati dobi veselic res pogrešala zbirališče za ljubitelje slovenske (narodnozabavne) glasbe. Koncerta ansamblov Stil in Zalet ter drugo zabavno dogajanje je pritegnilo tisočglavo množico.

Na zabavi so se zbrali tudi številni znani obrazi. S Francijem je zaplesala Lucija Vrankar, tam sta se s prijatelji zabavali tudi Janja Balant in Melanie Mekicar, od kuharskih mojstrov velja omeniti vsaj Luko Jezerška, Roka Stubičarja in multipraktika Andreja Težaka Teškega. Tam so bili tudi komik Rok Smrekar, pa vplivneža Vid Pintarič in Hana Šević iz šova Sanjski moški ter cel kup smučarskih skakalcev, na čelu s Timijem Zajcem in Petrom Prevcem.