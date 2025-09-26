Svetli način
V prestolnici ponovno zaživel legendarni Franci na balanci

26. 09. 2025

Tjaša Železen , Anastasija Jović , E.M.
Kdo pravi, da se mladina ne zna več zabavati in da se nima kje? O, pa še kako se zna! Tokrat smo to dokazali v Ljubljani, kjer je ponovno zaživel legendarni Franci na balanci, ki je bil ob prelomu tisočletja ikoničen lokal sredi ljubljanske Šiške. Žuri s harmoniko so nazaj in slovenska mladež dokazuje, da je še kako ponosna na svojo glasbo, narodnozabavne speve in zvok harmonike, ob katerem zasrbijo pete. Nad veselicami so mladi navdušeni, predvsem pa nad možnostjo, da zaplešejo, zapojejo in se poveselijo v dobri družbi.

Z veliko vrtno veselico z ansambloma Stil in Zalet ter obveznim srečelovom se je vrnil Franci (na balanci). Franci na balanci je bil ikoničen lokal sredi prestolnice, ki je slovel po žurih s harmoniko, ki so se zavlekli globoko v jutro. Brendi se mu je poklonil celo z enim svojih največjih hitov. 

Ob tem, ko so mlade mestne frajle obiskovanje koncertov jeznih mladih rockerjev in študentov strtih src zamenjale za vikend pobege na primestne veselice, je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo tudi prestolnica dobila svojo. Če gre soditi po otvoritveni veselici, ki je ni skazilo niti muhasto vreme, je Ljubljana v zlati dobi veselic res pogrešala zbirališče za ljubitelje slovenske (narodnozabavne) glasbe. Koncerta ansamblov Stil in Zalet ter drugo zabavno dogajanje je pritegnilo tisočglavo množico.

Na zabavi so se zbrali tudi številni znani obrazi. S Francijem je zaplesala Lucija Vrankar, tam sta se s prijatelji zabavali tudi Janja Balant in Melanie Mekicar, od kuharskih mojstrov velja omeniti vsaj Luko Jezerška, Roka Stubičarja in multipraktika Andreja Težaka Teškega. Tam so bili tudi komik Rok Smrekar, pa vplivneža Vid Pintarič in Hana Šević iz šova Sanjski moški ter cel kup smučarskih skakalcev, na čelu s Timijem Zajcem in Petrom Prevcem.

