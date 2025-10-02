Svetli način
V prestolnici razstava fotografa Simona Changa

Ljubljana, 02. 10. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 1 uro

V prestolnici je na voljo ogled razstave Simona Changa, v Tajpeju rojenega fotografa, ki od leta 2010 živi v Sloveniji. V svojih delih se večinoma posveča zgodbam o ljudeh, katerih glas je redko slišan, marginaliziranim skupnostim ter duševnim motnjam na področjih nekdanjih konfliktov.

"Fotografij rojstnega Tajvana ne kažem prav pogosto. Skoraj nikoli. V Evropi živim že več kot 20 let. Prišel sem leta 2003. Tajvan je zame postal nekaj vmes, nekaj, česar ni več, a še ni povsem izginilo. Napol dom. Pogrešam ga na prav nepričakovane načine, sploh, ko zagledam morje. Takrat pride domotožje," je povedal fotograf Simon Chang in dodal: "Pa ne ravno po domačem kraju, ampak bolj po občutku. Po domu, ki ga ni. Ko gledam fotografije, ki sem jih posnel v Tajvanu, se mi zdi, da gledam prizore iz filma. So spomin in fikcija hkrati. Ne vem več, koliko so resnični. Vem le, da je polovica posledica hrepenenja."

Po otvoritvenem večeru je za naš medij dejal, da je bil zelo ganljiv. "Ko sem se skupaj z gosti sprehajal po galeriji, sem bil ganjen nad tem, kako so se slike odzvale. Vsaka fotografija nosi napetost med spominom in odsotnostjo. Na eni strani je Tajvan, kraj, ki ga redko pokažem, na drugi pa Slovenija, v kateri živim od leta 2010. Razstava poskuša naseliti ta vmesni prostor, tisti prostor hrepenenja in pripadnosti, ki ni nikoli povsem fiksen."

Dodal je: "Zame se zdi galerija na hodniku precej simbolična, nahaja se med filmom, ki smo ga doživeli v kinu, in realnostjo zunaj. Tam smo se zbrali, delili svoje občutke in misli o domu, preden smo se vrnili v vsakdanje življenje. Zdelo se mi je tako posebno in zelo podobno 'domu'."

Pred odprtjem razstave so si obiskovalci ogledali film Zgodba iz Tajpeja režiserja Edwarda Yanga. Film prikazuje vse večjo odtujenost med malodušnim Lungom, nekoč uspešnim igralcem bejzbola, zdaj vodjo družinskega tekstilnega podjetja, in njegovo otroško ljubeznijo Chin, ki je postala ambiciozna poslovna ženska.

"To je osebno vizualno potovanje, fotografska refleksija o domu, otroštvu, spominu in nežnih pokrajinah identitete in upam, da bo sprožilo pogovor, povezanost in razmislek. Ne glede na to, ali pridete na trenutek miru, da se zadržite v slikah ali da delite s prijatelji, verjamem, da se na razstavi najde nekaj za marsikoga, še posebej, če ste se kdaj počutili ujete med kraji," je o razstavi še povedal Chang.

Simon Chang, rojen v Tajpeju na Tajvanu, je dokumentarni fotograf, ki od leta 2010 živi v Sloveniji. V svojih delih se večinoma posveča zgodbam o ljudeh, katerih glas je redko slišan, marginaliziranim skupnostim ter duševnim motnjam na področjih nekdanjih konfliktov. Je avtor več knjig, njegova dela pa so bila razstavljena v številnih galerijah in muzejih v Evropi in Aziji.

