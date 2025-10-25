Svetli način
Domača scena

PRENOS V ŽIVO: V prestolnici se je začel največji plesni spektakel leta

Ljubljana, 25. 10. 2025 18.24 | Posodobljeno pred 3 minutami

E.M.
Ljubljana je v zgodnjih jutranjih urah postala svetovna prestolnica plesa! V Hali Tivoli se je namreč uradno začelo IDO svetovno prvenstvo v urbanih plesnih zvrsteh 2025, ki je že od prvega trenutka napolnilo dvorano z energijo, ritmom in neverjetno plesno strastjo. Dvorano so že navsezgodaj zavzeli plesalci iz celega sveta, ki so se ob glasnih vzklikih in aplavzu občinstva pomerili v prvih krogih tekmovanj.

V teh dneh bo tekmovanje obiskalo več kot 4500 plesalcev iz 36 držav. Danes potekajo tekmovanja v več starostnih kategorijah – od otrok do odraslih. Dopoldne je minilo v znamenju generalnih vaj in prvih krogov formacij otrok, sledili so predtekmovalni krogi hip hop duo junior 1 in 2, nato pa še predkvalifikacije v solo kategorijah otrok.

Po krajšem odmoru za kosilo so se plesalci vrnili na oder z izjemno energijo – sledili so polfinalni nastopi formacij Adults 2 in napeti boji v kategorijah solo in duo. Vsi nastopi so znova dokazali, zakaj je IDO svetovno prvenstvo najpomembnejši dogodek v koledarju urbanih plesnih zvrsti – vrhunska izvedba, energija in srčnost so preplavili Halo Tivoli.

Trenutno nestrpno čakamo najbolj napeto dogajanje dneva, finale formacij otrok (Hip Hop Formations Children), zvečer pa nas čakata še velika finala – Hip Hop Formations Adults 2 ter Productions, kjer bomo dobili prve letošnje svetovne prvake.

V Ljubljani se je tako danes začel največji svetovni plesni dogodek leta, ki bo do 30. oktobra združil več kot 4500 plesalk in plesalcev iz 36 držav in štirih celin. V prestolnico prinaša val pozitivne energije, ustvarjalnosti in umetnosti gibanja. Ljubljana pleše – in to v svetovnem ritmu!

svetovno tekmovanje ples hiphop slovenija
Kaj vse se lahko človeku zgodi, ko ga pomotoma razglasijo za mrtvega?

