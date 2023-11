V prestolnici se odpira nov koncertni prostor

V Ljubljani se jutri, v soboto, 25. novembra, uradno odpira nova in večja dvorana Media center. "V širjenje ponudbe z dodatno večjo dvorano smo šli, ker smo že dlje časa zaznavali, da to prestolnici primanjkuje. Tako kot prostor za javne prireditve, korporativne dogodke ter razna snemanja domačih in tujih video produkcij," sporočajo iz Media centra ob 20. obletnici legendarnega kluba in koncertne dvorane Cvetličarna.

Odprtje dvorane, ki so jo sicer nekateri glasbeniki že preizkusili, bo zaznamoval koncert hrvaškega glasbenika Gibonnija. "Odločitev ni bila težka. Gibonni je eden tistih izvajalcev, ki so v Cvetličarni nastopali skoraj od začetka njenega delovanja in eden tistih, ki ga imamo Slovenci izjemno radi."

In kakšni so odzivi glasbenikov, ki so dvorano že preizkusili? "Od glasbenikov prejemamo samo pohvale, kar je glede na to, da še nismo popolnoma zaključili z vsemi finesami, odličen podatek. Sicer je tistih, ki so dejansko že nastopili bolj malo, saj je dvorana le nova, je pa dvorano iz druge strani odra začutila večina velikih domačih imen, ki je že obiskala kakšnega od preteklih dogodkov. Z velikim delom njih imamo že narejene plane, tako da se izjemno veselimo prihajajočih koncertov."