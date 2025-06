V prestolnici znova najboljši mladi breakdancerji z vsega sveta

"Midva sva potem tudi hrano izbrala, da je ulična, ampak čisto drugačna," je povedal chef Jorg Zupan. "Je dost enako, kakor ko kupiš vrečko čipsa, ki je zelo slan in zelo dober ... Mora biti umami, mora biti dobro, kot strela," je dodal chef Luka Košir.

Oder so zavzeli break dancerji najrazličnejših starosti, ki so prišli v prestolnico z vseh koncev sveta. "To je v bistvu izmenjava kulture. Hip hop je itak kultura, jaz moram rečt, vsaka čast organizatorjem. Predvsem Samo Polutak, da vzdržuje celo kulturo hip hopa. Torej poleg break danca, MC, skejtanje itd.," je povedal plesalec Anže Škrube.

"Ponavadi se nabere veliko ljudi in imamo izgovor za druženje," je dejal obiskovalec, drugi pa je dodal: "Celo iz Avstralije so prišli in so bili navdušeni nad skejti, bili so presenečeni, da je tako v Sloveniji."

Pokazali smo se seveda tudi Slovenci, med njimi tudi Tilen Grašič, ki smo ga lahko spremljali v finalu šova Slovenija ima talent. "Sodniki pa publika iščejo neke unikatne momente. Se pravi, da ti zelo velik poudarek narediš na neko glasbo ali pa pač, da narediš gramaturško upeljavo v svoj nastop," je povedal plesalec.