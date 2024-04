V prestolnico prispel plesni spektakel

Nič hudega sluteče mimoidoče so plesalci-na čelu s priljubljenim plesnim parom Hrvaške takole presenetili in pritegnili pozornost. Kako je s to pri izgledu, kaj najprej pritegne pogled? "Najprej bi rekla energija, ampak pri izgledu pa oči? Veš kaj, lahko se strinjam. Oči in nasmeh," sta prepričana Marco in Paula.

"Če pa k nam pristopi oseba ženskega spola, ki je lepo namazana, bomo to zagotovo opazili," dodaja Petra Žinić, vodja marketinga znamke essence. Skozi leta se trendi in zapovedi v svetu ličil in kozmetike spreminjajo, kaj pa v poplavi produktov in mnoštvu izbire ostaja?

"Jaz zagovarjam bolj naraven videz, nisem za premočna ličila. Vedno mi je najpomembneje, da poudarim oči," pravi Petra, vplivnež Marco pa dodaja: "Maskara je definitivno ključna, jaz sem sicer vizažist in lahko rečem, da ni ličenja brez maskare. Na koncu dneva bom videl samo, če mi je ženska lepa in to pohvalil. Kar je najpomembneje in najlepše, sem prepričan, kajne?"