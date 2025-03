V pustnem vikendu uživali tudi znani Slovenci

Pustni čas je znan po raznih šegah in navadah, ena teh pa je tudi obvezna preobleka. Čeprav so nad kostumi običajno najbolj navdušeni najmlajši, pa so šegavih dni veseli tudi nekateri znani Slovenci, ki so še pred pustnim torkom smuknili v svoje kostume in se tudi sami odpravili odganjat zimo.

Letošnji pustni vikend spada še v čas zimskih počitnic, zato so ga mnogi izkoristili in se tudi sami poveselili z vsem, kar spada v ta čas. Med njimi so tudi znani Slovenci, ki so ideje za pustne kostume našli tako v zabavni industriji kot v tradiciji. V tem norčavem času so lahko pokazali bolj otroško in navihano plat sebe.

Med tistimi, ki so pustovali, je družina našega voditelja Petra Polesa, ki se je na pustno soboto preobrazila v 'Bubbletea družino' in tako poustvarila popularno različico čaja z mehurčki. "Letošnji kostumi pa so še v izdelavi," je razkrila Nika Veger, ki je dodala, da si bodo prave pustne maske nadeli šele v zadnjem trenutku.

Poigrala se je tudi Nika Zorjan, ki je na družbenem omrežju objavila fotografije, na katerih je v kostumu pravljične junakinje Male morske deklice, ob njih pa v angleščini pripisala, da je v morju milijon rib, ona pa je morska deklica.

Manca Špik je izbrala kostum črnega angela, fotografijo pa delila tudi na Instagramu.

Za svoj nastop so se našemile tudi Bepopovke, ki so si nadele drese slovenske košarkarske reprezentance, pozirale pa so s košarkarsko žogo. "Me smo resna firma!! Tudi za pusta," so zapisale ob fotografiji na družbenem omrežju.

Pustoval je tudi evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je na družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri s sinom, ki je oblečen v kostum dinozavra, uživata na drsalkah.

Rebeka Dremelj, ki je nadela kavbojski klobuk in škornje, pa je ob svoji fotografiji pripisala: "S kavbojskim klobukom in divjim duhom. Namesto Mustanga pa Sandi. P.s.: Je pa res kar težko verjeti (še težje pa otrokom razložiti), da smo takšne škornje dejansko res nosili in da sem bila prav faca v njih."