V regijskem TikTok Talent šovu so se pomerili mladi plesalci

Na plesnem finalu največjega Tik Tok šova se je pomerilo 48 tekmovalcev, tudi iz Srbije, Črne gore, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Najmlajša imata zgolj 13 let.

OGLAS

Ples je prav posebna ljubezen, priljubljen pa je postal tudi na družbenih omrežjih, kot je TikTok. Žiga Kukovič, ki se je znašel v vlogi žiranta plesnega tekmovanja, nam je zaupal, kaj je tisto, kar ga pri mladih talentih prepriča: "Iščem nek ogenj v človeku, avtentičnost, originalnost, energijo in prezenco, za katero mislim, da zasije tudi vsem laikom, ki se niso nikoli ukvarjali s plesom. Še vedno pa moram biti pozoren na nek tehnični aspekt, tako da je pomembna kombinacija obojega." Sam se je s plesom začel ukvarjati v začetku srednje šole, povod pa je bil ogled filma: "Od takrat sem praktično živel za breakdance, kot vidiš tudi na mojem tatuju." Kaj pa je razlika med tem, da si dober plesalec in da si dober TikTok plesalec? "Razlika je ogromna. Imamo veliko dobrih plesalcev, ki pa nikakor niso tudi dobri TikTok plesalci. Gre za popolnoma drugačno veščino. Eno je, kako ti stvari prikažeš, pa je lahko čisto enostavno, a z dobro montažo, glasbo in videom to pokažeš kot izjemno, drugo pa je, kar vidimo na odru ali pa še boljše, danes v tej bitki."

Žiga Kukovič je svojo ljubezen do plesa začutil ob ogledu filma. FOTO: POP TV icon-expand

Ob tem daje nasvet, da je za dobre TikTok vsebine treba slediti predvsem samemu sebi. Njega je navduševala komedija, zato je šel v to smer. Kaj pa ples in samozavest? "Mislim, da je samozavest ena taka stvar, ki jo moramo vsi vsaj malo vaditi, saj smo jo vsi skozi čas mogoče malo izgubili. Zato moramo delati na sebi, bodisi pri plesu bodisi kjer koli drugje v življenju, da smo zadovoljni v svoji koži in da se ne počutimo pomanjkljivo na noben način." Žirantka je tudi Sara Jo, ki o tej nalogi pravi: "Težko je. Del tega projekta smo bili že pred leti, ko je bilo vse bolj usmerjeno v hip hop. Letos smo to zastavili nekoliko drugače, saj smo poleg več različnih zvrsti plesa v tekmovanje vključili tudi celotno regijo. Res je bilo težko izbrati samo 50 plesalcev, saj jih je bilo prijavljenih več kot sto. Še težje mi je bilo biti objektivna, ker so plesali na mojo pesem, zato se mi je vse zdelo čudovito."

Sara Jo pravi, da je prvotno plesalka in šele nato pevka. FOTO: POP TV icon-expand

Sara, ki jo sicer večina ljudi bolj pozna kot pevko, je v resnici začela kot plesalka: "Moja prva ljubezen je bil vedno ples, temu sem se posvečala tudi v prvem delu svojega življenja. Najprej sem trenirala balet in moderni ples, potem pa sem se našla v hip hopu. Šele pozneje sem začela snemati priredbe pesmi, ki sem jih objavljala na YouTubu. Po prijavi na tekmovanje talentov sem ostala v pevskih vodah." Mladim plesalcem pri pripravi na tekmovanje svetuje: "Red, delo in disciplina. To velja za vse stvari v življenju. Potrebnega je veliko truda in dela. Ljudje mislijo, da je najbolj pomemben talent, jaz pa menim, da je ključno delo. To je tisto, po čemer se boš razlikoval od drugih. Nekatere stvari so osnova, potem pa vse temelji na trudu in iznajdljivosti."

Tina Walme je del žirantske ekipe tekmovanja. FOTO: POP TV icon-expand