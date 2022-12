Nasmejano in veselo je bilo v četrtek v Šenčurju, kjer so se na zadnji postaji pred 28-urnim dobrodelnim maratonom ustavili Denis, Miha in Jana z Radia 1. Skupaj s polno dvorano navdušenih obiskovalcev, ki so jim pomagali pri branju prometnih novic in s številnimi gosti so dodobra ogreli teren za prihodnji teden.