V Slovenijo prihaja punk rock ikona Patti Smith.

Ob napovedi koncerta je Patti Smith povedala: "Pozdravljeni vsi, tukaj Patti Smith. Zelo se veselim nastopa v prihodnji prestolnici kulture. Ne morem si zamisliti boljšega imena za brezmejnost, kot je Rožna Dolina. Združuje italijansko Gorico in slovensko Novo Gorico. Prihod v okolje, kjer so Pasolini , Kosovel in Rilke pisali svoje pesmi, je zame velik navdih. Upam, da bom kmalu pisala pesmi in tudi nastopala z vami. Se vidimo 5. oktobra. Brez meja. Kako čudovit koncept v Rožni Dolini. Že čutim vonj enotnosti."

Na tiskovni konferenci so predstavniki Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje in GO! 2025 skupaj z županoma občin Gorica in Nova Gorica razkrili, da bo mestno dogajanje v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture 2025 oživila ameriška kantavtorica, pesnica in aktivistka Patti Smith . Punk rock ikona bo 5. oktobra nastopila na brezplačnem koncertu na novem koncertnem prizorišču ob nekdanjem mejnem prehodu Rožna Dolina.

Pevka je svojo naklonjenost do slovenskega pesnika Srečka Kosovela izkazala že leta 2019, ko je koncert v Trstu začela z njegovo pesmijo Majhen plašč.

Smithova je ikona newyorške punk rock scene, ki se je kot glasbenica, vizualna umetnica, slikarka, pisateljica in aktivistka vpisala v svetovno glasbeno zgodovino. Njena glasbena pot je posejana s številnimi uspešnicami, kot so Dancing Barefoot, Because of the Night in People Have the Power. Leta 2007 je bila sprejeta v Rock and Roll Hall of Fame, štirikrat je bila nominirana za nagradi grammy in zlati globus, v svoji karieri pa je prejela še številna druga priznanja.