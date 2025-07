V Slovenijo prispel izjemno priljubljeni vplivnež IShowSpeed

Njegov obisk Ljubljane bomo v živo prenašali na 24ur.com.

V Slovenijo je prispel izjemno priljubljeni vplivnež Darren Jason Watkins Jr. , bolj znan pod umetniškim imenom IShowSpeed . Priljubljeni Američan, ki se je v preteklosti že srečal z nogometnimi zvezdniki, kot sta Cristiano Ronaldo in Neymar , bo danes popoldan obiskal tudi Ljubljano, kjer se bo srečal s slovenskim youtuberjem Perom Martićem .

Ameriški youtuber, ki se na omenjeni platformi ponaša z več kot 41 milijoni naročnikov, se je to poletje podal na veliko turnejo, v sklopu katere se bo s svojimi oboževalci srečal v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Grčiji, Turčiji, Španiji, na Finskem, v Estoniji in še nekaj drugih državah. Svoj pohod po evropskih državah pa je včeraj začel z obiskom Hrvaške.