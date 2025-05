V štajerski prestolnici na 'pub kvizu' preverili znanje o POP TV

Na POP TV prihaja kviz Na lovu.

Medtem ko so nekateri priznali, da bi jim bolj kot samo znanje najverjetneje ponagajala trema pred kamerami in celotno Slovenijo, so drugi izrazili navdušenje, da takšen format šova prihaja v našo državo. Da je med obiskovalci mariborskega pub kviza tudi nekaj takih, ki bi se odlično odrezali v kvizu Na lovu , se je strnjal tudi organizator.

Podoben dogodek se je pred časom odvil tudi v Ljubljani, kjer so udeleženci poudarili, da je pri pub kvizih ključna dobra volja in druženje. "Gre za sproščeno obliko druženja, saj pridejo, malo popijejo, pojejo in se lotijo izziva vprašanj, ki se jim da pod časovnim pritiskom, potem pa sklepajo prijateljstva, zavezništva, kakšno pa tudi razpade, ker je kakšno vprašanje pretežko. Je takšen lep način preživljanja prostega časa. Ljudje se potem odločijo, kaj bodo naredili – ali bodo vztrajali do konca, ker so izgubili, ali pa se poveselili, ker so se imeli lepo. Zdi se mi lep začetek večera ta kombinacija znanja in zabave," je takrat povedal pisatelj in radijski voditelj Žiga X Gombač.