V Stožice prihajajo najbolj neustrašni kaskaderji na svetu

"Za to moraš biti pač človek. Veliko bi jih to rado poskusilo, ampak potem ko enkrat preizkusijo, vidijo, da to ni enostavno. Veliko treninga je bilo, veliko zlomljenih kosti tudi," je povedal Aleš Rozman, ki je pionir, inovator in inspiracija za generacije mladih ekstremnih športnikov.

"Leta 2013 sem bil v vlogi gledalca, zdaj bom pa prvič tudi nastopal, tako da super," pa nam je povedal Jaka Remec, profesionalni voznik BMX-a.

Že spremljanje ogrevanja za sobotni spektakel je pri gledalcih pospešilo utrip.

"Ta šov je bolj takšen aperitiv, ena predjed pred glavnim dogodkom, ki bo 1. marca v Stožicah. Tam bo nešteto več stvari, kolesa, motorji, snežne sani, jaz na štirikolesniku, skuterji ... Vse, kar leti po zraku," je še povedal Rozman.

Kar pa je pritegnilo tudi stare znance našega šova Slovenija ima talent.

"Masters of Dirt je res velik šov za adrenalinske navdušence in tiste, ki jih navdušujejo bencinski hlapi," je dejal Tadej Šolar, član Dunking Devilsov. "Tukaj smo se tudi mi našli. Dunking Devils Squad bomo letos prvič združili moči z Masters of Dirt v Sloveniji in bomo pripeljali svoj človeški top in naredili kakšno izstrelitev, da popestrimo šov," pa je napovedal Gašper Novak.

Nabor najbolj nadarjenih športnikov prostega sloga gledalcem v soboto obljublja premikanje meja mogočega pred njihovimi očmi.

"Masters of Dirt se v Slovenijo vrača po letu 2013, tako da res vsi težko pričakujemo, da končno spet pridejo v Slovenijo. Več kot 30 kaskaderjev prostega sloga se bo predstavilo v soboto, 1. marca, v Areni Stožice, kjer bodo tudi naši najboljši," pa je dodal Žan Tratar, ki sodeluje pri organizaciji dogodka.